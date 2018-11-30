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اذا كنت تحمل هذه العلامات فانك مصاب بمرض السكري

30
NOVEMBER
2018
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يتطور مرض السكري عندما لا ينتج البنكرياس كمية كافية من الإنسولين أو تعجز الخلايا عن استخدامه، وقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنت مصابا بالمرض، ولكن، هناك أعراض يجب الانتباه لها.


وتشمل بعض الأعراض فقدان الوزن، والإرهاق الشديد والشعور بالجوع أكثر من المعتاد. ولكن، يمكن ألا تكون على علم بعارض جفاف الفم، وفقا لـ Diabetes.co.uk.

ويُستخدم مصطلح "xerostomia" لوصف النقص المستمر في اللعاب داخل الفم. ويقول الخبراء إن الشعور بالعطش الشديد يمكن أن يكون من علامات مرض السكري.

ومن الطبيعي أن تشعر بالعطش أكثر من المعتاد في بعض الأوقات، ولكن حال استمرار الأمر، فيمكن أن يكون ذلك دليلا على مشكلة ما.

ويُطلق مصطلح "Polydipsia" على العطش المفرط، ويعد واحدا من الأعراض الأولية لمرض السكري. كما يقول Diabetes.co.uk إن العطش عادة ما يكون مصحوبا بجفاف مؤقت أو طويل في الفم.

ويعتبر العطش المفرط من علامات داء السكري الثلاث الرئيسة، لأنه يدل على زيادة مستويات الغلوكوز.

وينصح الخبراء بضرورة تناول نظام غذائي صحي ومتوازن، للمساعدة في الحد من أعراض مرض السكري. بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام واختبار الدم المنتظم، لمراقبة مستويات السكر في الدم

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