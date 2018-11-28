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4 نصائح لتجنب الوجبات الكبيرة وزيادة الوزن

28
NOVEMBER
2018
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قد يؤدي تناول الكثير من الطعام في الليل إلى ارتفاع السعرات الحرارية المخزنة في الجسم، الأمر الذي يحولها إلى دهون، مما يعني في نهاية المطاف زيادة في الوزن.
 
وقال موقع "هيلثي إيتينغ" إن تناول وجبات كبيرة في وقت متأخر من الليل يساهم في زيادة وزن الإنسان، كما يزيد خطر الإصابة بعدة أمراض، مثل داء الارتداد المعدي المريئي أو الارتجاع المريئي.
وقدم المصدر عددا من النصائح التي تساعدك على التخلص من "عادة الوجبات الكبيرة" في الليل:
 
تناول وجبات صغيرة
 
إن العمل بهذا الأمر بدلا من تناول 3 وجبات كبيرة، يمكن أن يساهم في راحة معدتك وعدم إحساسها المتكرر بالجوع. وينصح بتناول ما بين 4 و6 وجبات صغيرة يوميا.
 
وجبة إفطار كبيرة
 
كشفت دراسة نشرت في مايو 2005 أن الأشخاص الذين لا يفرطون في وجبة الإفطار، يستهلكون عادة سعرات حرارية أكثر، لكنهم أقل عرضة لزيادة الوزن. وتابعت أن تناول وجبة إفطار أكبر يعني أنك ستأكل أقل خلال ما تبقى من اليوم.
 
وجبة ليلية خفيفة
 
حتى وإن شعرت بالجوع في المساء، ركز على وجبة خفيفة تضم عددا قليلا من السعرات الحرارية، مثل خضار مقطعة أو الشاي الساخن أو قطعتين من البسكويت أو بعض المقرمشات.
 
قسط كاف من النوم
 
تبين أن وجود خلل في النوم يؤدي مباشرة إلى زيادة الوزن أو مرض السكري. وتقول دراسة قديمة إن الأشخاص الذين ينامون أقل يفضلون الوجبات ذات السعرات الحرارية العالية. لذلك ينصح بأخذ القسط الكافي من النوم خلال الليل.
اللواء
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