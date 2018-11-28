مرض ضغط الدم.. أضرار "القاتل الصامت" وأخطاء قياسه

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يعد مرض ارتفاع ضغط الدم أو فرط الضغط الشرياني، أحد الأمراض الأكثر شيوعا ومن أكثرها خطورة في الوقت نفسه، إذ يلقب بـ"القاتل الصامت"، لأن كثيرا من الناس لا يعرفون أنهم مصابون به.

وفي حال لم يتم علاج هذا المرض بالطريقة الصحيحة، أو جرى التغافل عنه، فإن ذلك يؤدي غالبا إلى الموت المفاجئ أو التعرض لأخطار صحية تؤثر بشكل خطير على حياة المريض.

وتعد مراقبة ضغط الدم وقياسه باستمرار أمرا ضروريا، للحفاظ على الصحة، وتفادي ذلك المرض الخطير الذي يحدث دون أي أعراض ظاهرة.

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الأضرار

من أضرار ارتفاع ضغط الدم الإصابة بأمراض القلب المختلفة، خصوصا تضخم القلب، إذ إن الضغط قد يؤدي إلى تضخم العضلات التي تحيط في القلب، وبالتالي قد يؤدي إلى صعوبة تدفق الدم إليه.

كما يؤدي الداء إلى إصابة الكلى بالأمراض المختلفة، وأخطرها الفشل الكلوي، وذلك لأن ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي إلى تضييق الشرايين التي تغذي الكلى، ناعهيك عن الإصابة بالعمى.

ويتسبب ارتفاع ضغط الدم بالسكتات الدماغية، فعند عند زيادة ضغط الدم في الجسم، يؤدي ذلك إلى صعوبة وصول الدم والأكسجين إلى المخ، وبالتالي الإصابة بالسكتة الدماغية والتي يمكن أن تؤدي إلى الغيبوبة أو الوفاة.

أخطاء القياس

الجلوس

يمكن أن يؤدي الجلوس الخاطئ أثناء قياس ضغط الدم إلى ارتفاعه بمقدار 6-10 نقاط، لذلك يجب الجلوس بطريقة صحيحة، من خلال تثبيت القدمين على الارض بطريقة مرحية، والجلوس بظهر مستقيم.

موضع الذراع

يجب إسناد الذراع على كتف الكرسي بحيث يكون مستوى ضغط الدم على مستوى القلب، لأن الوضعية الخاطئة للذراع قد تزيد القراءة بـ10 نقاط أعلى من الرقم الفعلي.

التوتر

ينغبي تجنب الغضب أو الانفعالات بكافة أشكالها قبل قياس ضغط الدم، لأن ذلك لن يعطي القراءة الصحيحة، وقد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وينصح بممارسة تقنيات الاسترخاء قبل وضع الجهاز على الذراع.

ذراع عار

التأكد من وضع الجهاز على ذراع عاري من الملابس، لأن عكس ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة قراءة ضغط الدم بمقدار 5 إلى 50 نقطة، لذلك.

حرارة الجسم

انخفاض درجة حرارة الجسم قد يزيد من قراءة ضغط الدم، لذلك من الضروري الاهتمام بتنظيم درجة حرارة الجسم، والجلوس في غرفة ذات درجة حرارة معتدلة أثناء قياس ضغط الدم.

امتلاء المثانة

يؤثر على قياس ضغط الدم، فقد يضيف 10 إلى 15 نقطة للقراءة.

الكلام

يمكن أن يؤدي التحدث أثناء القياس إلى ظهور نتائج غير دقيقة في قراءة ضغط الدم، لذلك ينصح الأطباء بالهدوء والتزام الصمت قدر الإمكان أثناء القياس.

الكافيين

يمكن أن يؤدي تناول القهوة والشاي والكحول إلى ارتفاع كبير في مستوى ضغط الدم، لذلك ينبغي الابتعاد التام عن تناول هذه المشروبات قبل قياس الضغط لمدة لا تقل عن نصف ساعة.