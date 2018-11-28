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5 فوائد لشرب الماء والليمون والمعدة فارغة

28
NOVEMBER
2018
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يعد الليمون من المواد الغذائية المهمة للصحة، بسبب الفوائد الكبيرة التي يقدمها للجسم، إلا أن الطريقة التي يتناول فيها الناس الليمون، تلعب دورا مهما في مدى استفادة الجسم منه.
 
وينصح خبراء التغذية بشرب الماء الدافئ الممزوج بالليمون في الصباح، على معدة فارغة، مشيرين إلى وجود 5 فوائد أساسية لمثل هذه الخطوة البسيطة.
 
بشرة متألقة
يعد الليمون غنيا بفيتامين "سي"، وهو ضروري لصحة البشرة، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، التي تحارب تجاعيد وعيوب الجلد. كما أن الطبيعة القلوية لليمون تحارب البكتيريا المسببة لحبوب البشرة.
 
معطر للفم
يحفز حمض الستريك الموجود في الليمون إفراز اللعاب ويحارب رائحة النفس الكريهة. أما فيتامين سي فيعمل على محاربة أمراض اللثة.
 
كما تعمل مركبات الفلافونويد على محاربة البكتيريا الموجودة على اللسان والأسنان، والتي تسبب رائحة الفم الكريهة، حسب ما ذكر موقع "ستاندرد ميديا".
 
المساعدة على الهضم
عندما يتم شرب الماء الدافئ بالليمون في الصباح قبل تناول أي شيء، فإن هذا يساعد الجسم على التخلص من السموم، ويقوي عمل الجهاز الهضمي وقدرته على استخلاص العناصر الغذائية المفيدة من الطعام الذي تتناوله لاحقا خلال اليوم.
 
ويعمل الليمون أيضا على التخلص من الشعور بالحرقة والانتفاخ.
 
تقوية الجهاز المناعي
يحتوي الليمون على البوتاسيوم، الذي يعمل بدوره على تحفيز الدماغ والأعصاب، ويتحكم في ضغط الدم.
 
ويعمل عصير الليمون على "تذويب" حمض اليوريك، المسؤول عن الشعور بالألم والالتهابات في المفاصل. كما يعمل على تخليص الجسم من السموم.
 
خسارة الوزن
تعمل ألياف البكتين الموجودة في الليمون على محاربة الشعور بالجوع. وبالرغم من أن الليمون نفسه لا يساعد في خسارة الوزن، فإن شرب الماء الدافئ مع الليمون يساعد في التخلص من الانتفاخ.
 
كما أن استبدال القهوة والعصائر والمشروبات الغازية بالماء والليمون، يساعد في الحفاظ على حمية متوازنة السعرات الحرارية.
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