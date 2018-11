تعرف إلى أفضل التطبيقات لمراقبة ما تأكل!

A + A -

لا شك أن ما تأكله يؤثر على حالتك المزاجية والصحية وليس وزنك وحده، حيث يؤثر الطعام الذي تتناوله على أدائك وعملك وغير ذلك الكثير، ولذلك من الضروري جدًا إذا كنت تَتبع حمية غذائية معينة تحديد وتنظيم ما تأكله للحفاظ على وزنك وصحتك، وهناك الكثير من التطبيقات – على نظامي التشغيل آي أو إس iOS وأندرويد – التي تم تطويرها لمساعدتك على تنظيم غذائك بشكلٍ صحيّ، حيث تستطيع من خلالها معرفة معلومات عن المنتجات الغذائية قبل شرائها، وحساب عدد السعرات الحرارية التي تناسب وزنك المنشود، كما توفر بعضها وصفات صحيّة يمكنك تحضيرها بنفسك.

في هذه القائمة نستعرض أفضل التطبيقات التي تُساعدك على تتبع ما تأكله لمعرفة تأثيره على صحتك

1- تطبيق See How You Eat

يُعتبر تطبيق See How You Eat من أكثر التطبيقات شعبية في مجال تتبع الأنظمة الغذائية والصحة وإدارة الوزن في العالم، حيث يُوفر لك التوازن في طعامك اليومي بدون الحاجة لحساب سعراتك اليومية، وكل ماهو مطلوب منك التقاط صور لكل شيء تأكله وسيقوم التطبيق بتوجيهك إلى عادات الأكل الصحية في روتينك اليومي.

الفكرة وراء التطبيق هي أن معظم تطبيقات اليوميات الغذائية تتطلب الكثير من المدخلات مثل تطبيقات حساب السعرات الحرارية وبالتالي فهي تحتاج منك إلى وقت ومجهود للتعامل معها، بينما تطبيق See How You Eat لا يتطلب أكثر من التقاط صورة لما تأكله، وللمبتدئين الذين ينسون القيام بذلك فإنه يشمل أيضًا التذكيرات حتى يمكنك الحصول على تنبيهات خلال أوقات الوجبات.

الميزات الرئيسية:

• يقدم لك أسهل طريقة لتتبع ما تأكله

• أسهل طريقة لبناء عادات غذائية جديدة

• أسهل طريقة لمتابعة النظام الغذائي 80/20

• أسهل طريقة لفقدان الوزن بشكل دائم

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي نظام أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، ولكن للحصول على المزيد من الميزات والنصائح ستحتاج إلى الاشتراك.

بينما مستخدمي آيفون وآيباد فالتطبيق متوفر على متجر آيتونز بسعر 6.99 جنيه استرليني ويمكنك تحميله من هنا.

2- تطبيق YouAte

هو أحد التطبيقات الرائعة لمتابعي الأنظمة الغذائية الصحية حيث يمكنك من خلاله تحديد غذائك اليوم وتحديد سبب تناولك لهذه الأطعمة، كل ما عليك هو فتح التطبيق ثم التقط صورة لأي شيء تأكله سواء كنت تتناول وجبة طعام رئيسية أو كنت تريد تتناول وجبة خفيفة فقط.

ثم ضع علامة على مكونات الوجبة لتحديد ما إذا كانت داخل أو خارج المسار، والمسار هنا هو خطة النظام الغذائي الخاص بك. ولكل صورة يمكنك أيضًا تحديد سبب تناولك لهذه الوجبة مثل الجوع، أو الإجهاد أو الرغبة الشديدة في الأكل وما إلى ذلك وسيتم توجيهك بالنصائح التي تناسب نظامك الغذائي من خبراء تغذية عالميين.

يمكنك من خلال ضبط الإعدادات تلقي تذكيرات حول موعد تناول الطعام وإعطاء ملاحظات حول كيفية تناول الطعام، ويمكنك تخصيص النص والوقت وعدد التذكيرات.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي ومستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

3-تطبيق RiseUp لمعرفة كيف يؤثر غذاؤك على حالتك المزاجية

يُعد تطبيق RiseUp من أفضل التطبيقات التي تقوم بتتبع الأنظمة الغذائية وتحديد تأثيرها على الصحة خاصة إذا كنت تعاني من أي اضطراب، فهو أداة مراقبة وإدارة اضطرابات الأكل مثل قدان الشهية أو الشراهة عند تناول الطعام.

يتيح لك التطبيق تتبع ما أكلته وما شعرت به في ذلك اليوم، مما يمنحك أنماطًا واضحة للوجبات التي تمنحك شعورًا أفضل.

يمكنك من خلال علامة تبويب سجل الوجبة meal log إضافة ما تأكله، وكيف كنت تشعر في هذا الوقت. يحتوي التطبيق أيضًا على بعض السلوكيات المستهدفة التي يمكنك إضافتها إلى الوجبة، مثل وزن نفسك قبل / بعد، أو تناول الطعام بنهم، فالأمر كله يتعلق بالتعرف على الأنماط التي تناسبك.

يرسل لك التطبيق تذكيرات على مدار اليوم لتسجيل مشاعرك وحالتك المزاجية بعد الوجبة، وعندما تقوم بإدخال كل هذه البيانات معًا ستحصل على صورة لكيفية تأثير الطعام على حالتك المزاجية وتحديد ما يناسبك، كما يتيح لك التطبيق تقارير ملخصة في ملف PDF مع إمكانية مشاركتها مع أخصائي التغذية الخاص بك.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي ومستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

4- تطبيق MyPlate

يعتبر تطبيق MyPlate من أفضل تطبيقات اللياقة البدنية لحساب السعرات حيث سيطلب منك التطبيق في البداية تحديد الأهداف من النظام الغذائي، هل هي خسارة وزن زائد أم تحديد نظام غذائي صحي أو غير ذلك.

يتيح لك التطبيق تسجيل كل ما تأكله، ومن السهل إضافة أي شيء من خلال البحث في قاعدة بيانات 2 مليون عنصر غذائي، أو عن طريق التقاط صور للباركود barcode المُدون على المنتج ليقوم التطبيق بتحليل المعلومات الغذائية وتحديد عناصر المنتج تلقائيًا، ثم يقوم تلقائيا بحساب السعرات الحرارية وتحديد القيمة الغذائية.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي ومستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.