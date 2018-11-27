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كشف طبي.. الخرف ينتقل وراثيا في العائلة

27
NOVEMBER
2018
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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن امرأة توفيت من جراء الإصابة بنوع نادر من الخرف حين كانت حاملا بابنها، وسط توقعات بأن يكون المرض ناجما عن عامل وراثي.
 
وأورد المصدر، أن زوج المرأة الراحلة توفي أيضا بسبب مرض "كروتزفيلد جاكوب" الذي ينجم عن اضطراب تنكسي في الدماغ ويؤدي إلى الخرف والوفاة.
 
وأبدى الأطباء حيرة لما علموا أن المرأة الدنماركية كانت سليمة ومعافاة من أعراض هذا المرض قبل الحمل، لكن الجنين نقل إليها الاضطراب الموروث عن الأب.
 
ويعاني ابن المرأة من " كروتزفيلد جاكوب"، وظهرت أعراض هذا المرض لدى الرجل البالغ من العمر 53 عاما.
 
ويرجح الباحثون، في الوقت الحالي، أن يكون الابن قد ورث الجين المسؤول عن المرض من الأب، ثم قام بنقله إلى الأم حين كان جنينا في الرحم.
 
ويقول الأطباء، إن خلايا من الجنين كانت تضم بروتينات سامة انتقلت عبر المشيمة ثم سرت في الدورة الدموية وتسللت إلى الدماغ.
 
وأولى المركز المرجعي لأمراض البريون التابع لجامعة كوبنهاغن في في الدنمارك، أهمية خاصة لهذه الحالة بالنظر إلى قدرتها على كشف سبب جديد من أسباب إصابة البشر بمرض الخرف.
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