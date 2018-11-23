لصحة القلب والأوعية الدموية.. تناولوا هذه الأطعمة

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تؤكد العديد من الدراسات العلمية على أهمية اتباع مرضى القلب والأوعية الدموية لنظام غذائي نباتي. وتوصلت نتائج بحث علمي، تم نشرها في دورية Progress in Cardiovascular Diseases، إلى أن النظام الغذائي النباتي يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة كبيرة تصل إلى 40٪.

وانتقى موقع "Care2" أفضل الأطعمة النباتية، التي أثبتت الأبحاث العلمية فوائدها الإيجابية لصحة القلب والأوعية الدموية.

1- البنجر

توصل بحث علمي، نُشرت نتائجه في المجلة الطبية Nitric Oxide، إلى أن تناول البنجر، الغني بالنترات، يفيد في علاج ارتفاع ضغط الدم، حيث تتحول النترات بشكل طبيعي في الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهي المركبات التي تعمل على تحسين ضغط الدم.

2- التوت

يحتوي التوت الأزرق على أعلى نسبة تركيز من فلافونويد، أي مجموعة مركبات عضوية قابلة للتحلل بالماء، تسمى Proanthocyanidins. ويعطي الـ Proanthocyanidins للتوت لونه الأزرق، كما يعمل كمضاد للتأكسد ويدمر الجذور الحرّة، التي تعد أحد أسباب أمراض القلب.

3- بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من أوميغا-3، الذي يساعد على شفاء القلب وتخفيف الالتهاب، مما يجعل لهذه البذور الصغيرة فائدة كبيرة لمرضى القلب.

4- القرفة

كشفت دراسة، تم نشرها في دورية Annals of Family Medicine، أن تناول 120 ملغ من القرفة يوميا (وهي جرعة منخفضة للغاية، حيث أن ملعقة صغيرة واحدة تساوي حوالي 2600 ملغ من القرفة) تؤدى إلى انخفاض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، مما يمنح فوائد لصحة القلب.

5- بذور الكتان

تسهم الألياف في بذور الكتان في تقليل مستويات الكوليسترول المفرطة. أما أوميغا-3 فتحد من الالتهاب في الأوعية الدموية.

6- خضراوات ورقية

يوصي الخبراء بإكثار مرضى القلب من تناول الخضراوات الورقية مثل الكرنب والخس والبقدونس والسبانخ. ونشرت دورية Atherosclerosis العلمية أن هذه الخضروات تقدم الوقاية لمرضى القلب والأوعية الدموية.

تحتوي الخضراوات الورقية على الـ"ليوتين"، الذي يقلل احتمالات الإصابة بأمراض القلب ويساعد في العلاج إذا تم الإصابة بها.

7- الرمان

يدعم الرمان صحة القلب، حيث يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية جدران الشرايين وتقويتها.

وتوصل الباحثون إلى أن عصير الرمان له تأثير علاجي في حالات تصلب الشرايين، بسبب مادة الـ"بوليفينول" المضادة للأكسدة.

8- الفجل

كشفت الأبحاث المنشورة في مجلة Food Science أن العديد من أنواع الفجل وبراعم الفجل تقدم ثروة من العناصر الغذائية، ولا سيما تلك المعروفة باسم "أنثوسيانينسا"، وهي مجموعة من المغذيات النباتية المضادة للأكسدة وللالتهابات، والتي تسهم في حالة استرخاء للأوعية الدموية.

9- روزماري

يساعد إضافة عشبة روزماري إلى النظام الغذائي في علاج أمراض القلب، بحسب بحث علمي، تم نشره في دورية Medicinal Food. ووجد الباحثون أن المركبات الموجودة بشكل طبيعي في روزماري لها تأثيرات مهمة تعد بمثابة عامل أساسي في علاج أمراض القلب.

10- الشوفان

يؤثر الشوفان بدرجة كبيرة في الحد من العلامات الضارة لأمراض القلب، بما في ذلك خفض نسبة الكوليسترول. وأثبتت دراسة، أجرتها جامعة واشنطن، أن تناول كميات مناسبة من الحبوب الكاملة، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

11- العنب الأرجواني

يعد العنب الأحمر والأرجواني من أكثر الفواكه الغنية بمركب ريسفيراترول المضاد القوي للالتهابات، مما يجعله خيارا ممتازا لمرضى القلب. ويفيد ريسفيراترول في تحسين تمدد الأوعية الدموية، مما يسمح للدم بالتدفق بسهولة أكبر من خلال الأوعية الدموية. كما يؤدي إلى زيادة مرونة جدران الأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم.

12- طماطم

ترجع أهمية الطماطم لمرضى القلب إلى كونها غنية بالليكوبين الذي يخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية. ويمنع الليكوبين التكتل في الدم (المعروف باسم تجمع الصفائح الدموية) والذي يعتبر عاملا من عوامل خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

13- المكسرات

أجرى معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن دراسة علمية حول المكسرات وبخاصة البندق، وجدت أن اتباع نظام غذائي صحي يكثر فيه تناول المكسرات يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض الأوعية الدموية بمقدار النصف تقريبا. واكتشف العلماء أيضا أن تناول كميات مناسبة من المكسرات والبذور يعد عاملا رئيسيا للوقاية من مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية.