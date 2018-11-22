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تحذير - هل تشربون الشاي بعد الغداء مباشرة؟ لن تتصوروا خطورة هذه العادة

22
NOVEMBER
2018
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لها - أظهرت دراسة أجريت مؤخراً أنّ شرب الشاي بعد تناول الغداء مباشرة ليس عادة صحية جيداً.
 
ووجد الباحثون بحسب النتائج التي نشرت على موقعHealthXchange أن ذلك يلحق ضرراً كبيراً بالصحة.
 
ولفتوا إلى أنه يسبب عسر هضم وخصوصاً إذا كان الطعام غنياً بالبروتينات. ففي هذه الحالة تحدث المادة الحمضية الموجودة في أوراق الشاي تغييراً في تركيبة تلك البروتينات، ما يجعلها صعبة الهضم.
 
كذلك ذكرت الدراسة أنّ الشاي يمنع امتصاص الجسم للحديد المكوّن لبعض الأطعمة والمفيد جداً للدم وللأنسجة.
 
وأشارت إلى أن هذه العادة تعتبر من العوامل المسببة لمشاكل القلب والشرايين وللإصابة بسرطان المريء وخصوصاً في حال تمّ شرب الشاي مع التدخين.
 
ولهذا نصح الباحثون بضرورة تناول هذا المشروب بعد مرور ساعتين على الأقل من موعد كل وجبة.
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