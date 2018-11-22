living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مفاجأة طبية.. جروحنا تشفى في النهار

22
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 كشف مقطع فيديو عن السرعة المذهلة التي تشفى بها الجروح، حيث فوجئ العلماء عندما علموا أن وتيرة شفاء الجروح تكون في النهار أسرع منها في الليل.
 
 
وبحسب "ديلي ميل"، يعتقد أن خفض سرعة وتضميد الجروح يتم التحكم فيها من خلال الساعة البيولوجية في الدماغ.
 
وكان الباحثون من جامعة كامبريدج، يتوقعون أن يحدث الانتعاش بشكل أكبر أثناء النوم، لأن الجسم يعيد شحن نفسه.
 
إلا أن النتائج التي توصلوا إليها تظهر في الواقع ميزة تطورية، مع شفاء الجروح بشكل أسرع خلال النهار، وهذا يمكن أن يفتح بابا جديدا من العلاجات الطبية.
 
وللتحقق من هذه الميزة، قام الباحثون بتحليل كيفية استجابة خلايا الجلد، المعروفة باسم "الخلايا الليفية"، بشكل مختلف، اعتمادا على الوقت من اليوم.
 
وعند الإصابة، تهاجر الخلايا الليفية إلى المنطقة المصابة وتنتج بروتينات إصلاحية مثل الكولاجين الذي يساعد في إعادة بناء الأنسجة التالفة.
 
وتعتمد الخلايا الليفية المهاجرة على بروتين يسمى "أكتين" للقيام بعملهم، وعندما لا يكون هناك "أكتين" كاف، فإن الحركة الليفية تنخفض.
 
ولاختبار هذا، فحص الباحثون الخلايا الليفية في المختبر عن طريق خدش خلايا الجلد في أوقات مختلفة في اليوم، وتم تتبع عملية شفائها تحت المجهر.
 
وأبرزت النتائج أن الخلايا التي أصيبت في ظروف ليلية قد شفيت بشكل أبطأ من تلك التي تضررت خلال النهار.
 
ثم كرر الباحثون التجربة على الفئران، ووجدوا أن الجروح كانت تشفى بشكل أسرع إذا حدثت أثناء ساعات الاستيقاظ، من تلك التي تحدث أثناء نوم الحيوانات.
 
ويعتقد الباحثون أن هذه النتائج قد تؤدي إلى تطوير علاجات طبية مختلفة تعمل تزامنا مع "الساعة الرئيسية" للجسم.
 
وقال الطبيب جون بلايكلي، من جامعة مانشستر، والذي شارك أيضا في الدراسة: "لا يمكن تحديد الأهداف الجديدة للعقاقير الطبية فحسب، بل يمكن أيضا زيادة فعالية العلاجات الثابتة من خلال تغيير الوقت الذي يتم منح العلاجات فيه".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout