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الجوز يقي من الإصابة بسرطان الأمعاء

21
NOVEMBER
2018
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أظهرت نتائج دراسة علمية لعلماء جامعة إلينوي الأمريكية، أن تناول حفنة من الجوز يوميا يمنع تطور أمراض القلب وسرطان الأمعاء.
 
وأشار العلماء إلى أن هذا التأثير الإيجابي للجوز يظهر بعد تناوله مدة ستة أسابيع متتالية.
 
ويقول الباحثون "إن تناول حفنة من الجوز يوميا خلال ستة أسابيع يؤدي إلى انخفاض كمية الأحماض الصفراوية الثانوية التي ينتجها الجسم في الأمعاء وليس في الكبد كالأحماض الأساسية.. وقد بينت نتائج دراسات سابقة أن الأحماض الصفراوية الثانوية ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء".
 
والأحماض المذكورة تنتجها بكتريا الأمعاء وتسبب تلف خلايا الجهاز الهضمي، لذلك فإن تناول حفنة من الجوز يوميا يخفض عدد هذه البكتريا، كما أن الألياف الغذائية للجوز تعتبر غذاء جيدا للبكتريا المفيدة في الأمعاء، وتكاثرها يزيح البكتيريا السيئة، ما يساعد على تحسين صحة القلب والمعدة والأمعاء، بحسب العلماء.
 
وقد بينت حسابات العلماء، أن تناول 30 غم من الجوز يوميا يمنع الموت المبكر بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 55% ، كما يخفض خطر الموت بأمراض السرطان، بما فيها سرطان الأمعاء بنسبة 45%.
روسيا اليوم
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