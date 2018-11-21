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لماذا يجب تناول الحليب مع التوابل؟

21
NOVEMBER
2018
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يمر جسم الإنسان بفترة صعبة في موسم البرد، في ظل غياب أشعة الشمس وتقلب الطقس، لذلك ينصح الخبراء بتناول الحليب مع التوابل، لأنه يعزز المناعة في موسم الأمراض المعدية.
 
الحليب مع الشمر- يساعد تناول الحليب مع الشمر في مكافحة الاكتئاب في فصل الشتاء، الناتج عن غياب ضوء الشمس، كما أن الشمر يساعد في مكافحة الالتهابات، وهو مسكن للآلام، ويمنع تكون الغازات وانتفاخ البطن، ويحسن لون البشرة.
 
الحليب مع القرنفل- ينصح بتناول الحليب مع القرنفل والفلفل في حالة الأرق والتوتر النفسي، كما أن القرنفل مطهر قوي وفعال في الجو البارد، والرطوبة العالية.
 
الحليب والكركم- مشروب الحليب مع الكركم معزز قوي وفعال لنظام المناعة، وتناول هذا المشروب يفيد في وقاية الجسم من البرد، ويقي من التهاب المفاصل ويحسن عمل الكبد.
 
الحليب مع الزعفران-  ينصح الخبراء بتناول هذا المشروب في الصباح لأنه يحفز نشاط الدماغ وينعشه، كما أن الزعفران يساعد على هضم الحليب وامتصاصه.
 
الحليب مع القرفة- يفضل تناول هذا المشروب في الصباح، حيث يعمل على تحسين عمل الجهاز الهضمي والكبد والكلى وكيس الصفراء.
 
الحليب مع الزنجبيل- هذا المشروب يساعد في طرد السموم من الجسم، ويقوي ويعزز المناعة.
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