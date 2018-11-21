سرطان البروستات Prostate Cancer : الأعراض والوقاية (د. حنينا أبي نادر)

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يُعتبَر سرطان البروستات السرطان الأكثر شيوعًا في العالم ، وفي هذا الشهر تُطلَق حملات تثقيفيّة وتوجيهيّة بشأن سرطان البروستات من أجل تجنّبه (يتم تشخيص ما يصل إلى ألف حالة جديدة في كلّ عامٍ في لبنان)، ويكون رجلٌ أبيضٌ واحدٌ من أصل 6 رجال معرّضًا لخطر الإصابة به . وقد لا يكون لهذا المرض في البداية أيّ أعراض ظاهرة بيد أنّه يُظهِر ، في وقتٍ لاحق ، أعراضًا مثل آلام الظّهر ، والبَول الدمويّ ، ومشاكل أخرى متعلّقة بالبَول أو احتباس البَول وفي الحالات الأكثر تقدّمًا ، الوَذَمَة اللّمفيّة lymphedema في الطرف السفليّ أو إنتفاخًا كبيرًا في الوثانة .

تُعَدّ الوقاية من هذا المرض إجراءًا سهلاً نسبيًّا ، وتبدأ من خلال اتّباع نظام غذائيّ منخفض الدّهن وإجراء إختبار يفحص مستوى المُستَضِدّ المُناوِع للبروستات PSA في الدّم ، وذلك بدءًا من عمر الـخمسين ، بالإضافة إلى فحص المستقيم بواسطة الإصبع كلّ سنة (إذ إنّ أيّ مستوى يسجّله الـ PSA لا يُمكن أن يضمن عدم الإصابة بالسرطان). وفي حال كان أحد أفراد العائلة قد أصابه مرض السرطان هذا قبل بلوغ عمر الـ 65 عامًا ، نبدأ حينها بهذا الإجراء قبل العمر المذكور بخمس سنوات .

ويُقرّر الطبيب أن يأخذ خزعةً بناءً على التشخيص . أما العلاج فيكون اعتمادًا على مرحلة المرض وتوقّعات سير المرض، اعتمادًا على مقياس غليسون Gleason Score . وفي حال كانت الإصابة في مرحلة مُبكرة (محلّيًّا أو موضعيًّا) ، فإنّ 99% من المرضى يعيشون لمدة 5 سنوات . ويُمكن أن يتم معالجة المرض عن طريق المراقبة النشطة والعلاج الهرمونيّ وصولاً إلى استئصال البروستات والعلاج الكيميائي والإشعاعي .