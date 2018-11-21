living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرجال وسمنة ما بعد الأربعين.. نصائح للتخلص منها

21
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يواجه الرجال مشكلات كبيرة في الرشاقة حين يصلون إلى مرحلة الأربعين من عمرهم، ففي حالات كثيرة، يزدادون بدانة كما أنهم يصبحون أكثر توترا وقلقا مما كانوا عليه في فترة الشباب.
 
وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن 22 بالمئة فقط من الرجال البريطانيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و54 سنة يحافظون على وزن طبيعي.
 
ويدخل ثلث هذه الفئة العمرية ضمن فئة من يعانون السمنة، أما 46 بالمئة فيشكون الوزن الزائد حتى وإن لم يصلوا مرحلة البدانة المتقدمة، بحسب إحصاءات رسمية.
 
وفي الولايات المتحدة، يشكو 73.7 بالمئة من الفئة العمرية المذكورة اضطراب السمنة أو زيادة الوزن، وينبه الخبراء إلى هذه الاختلالات تنذر أصحابها بمتاعب صحية كبيرة.
 
وبخلاف النساء اللائي يراكمن الشحوم  في منطقة الأرداف، تتركز هذه المادة المؤذية لدى الرجال في محيط البطن، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل القلب.
 
ولتفادي هذا الاضطراب في مرحلة ما بعد الأربعين، لاسيما أن عملية التمثيل الغذائي تتباطأ في الجسم، ينصح الخبراء بتفادي الإكثار من الطعام والحلويات أثناء العمل وعدم إهمال الجسم بسبب الانشغال.
 
ويحتاج الراغبون في إحداث هذا التغيير إلى اتخاذ قرار صارم سواء عبر بدء النشاط البدني وممارسة الرياضة أو باتباع نظام غذائي صارم يراعي تنوع الوجبات وتوقيتها، لاسيما العشاء.
 
فضلا عن هذا، يتوجب على من يطمحون لجسد رشيق أن يحاولوا إراحة أعصابهم بالنظر إلى التبعات الخطيرة للتوتر والقلق.
 
وفي المنحى نفسه، يجدر برجال أوسط العمر ألا يلتفتوا كثيرا إلى صور النجوم على إنستغرام، لأن المقارنة قد تكون صعبة، أما الأسلم فهو أن ينظروا إلى أشخاص من عمرهم لا يزالون يتمتعون بالرشاقة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout