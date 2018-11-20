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أطعمة عليك التوقف عن تناولها بعد سن الثلاثين

20
NOVEMBER
2018
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عندما نكون صغارا، لا نلقي بالا لما نأكل من أطعمة مليئة بالسكريات أو الدهون، فكلها تحترق بفعل نشاطنا الذي لا يتوقف، أما عندما نتجاوز سن الثلاثين فإن الأمر يكون مختلفا تماما.
 
نستعرض هنا 10 أطعمة من بين مجموعة كبيرة علينا، يجب على الإنسان أن يتوقف عن تناولها إذا بلغ الثلاثين من العمر، لأن الجسم لا يكون قادرا على معالجتها كما كان الحال في سن صغيرة، وفق ما ذكر موقع "فيت آند نيوتريشن".
 
الزبادي ذو النكهات
 
يحتوي الزبادي ذو النكهات على كمية كبيرة من السكر، وهو ما يحتاجه صغار السن في تكوين الكولاجين للحفاظ على نضارة الجلد. أما بعد الثلاثين فإن الحاجة إلى ذلك لا تبقى قائمة، وكل ما هنالك أن وزنك سيزيد.
 
الحساء المُعلب
 
الملح قاتل لأجسامنا، والحساء المعلب يحتوي على كميات كبيرة منه مع الصوديوم، يصل إلى 40 في المئة لكل وجبة، ويمكن أن يؤدي تناول هذا الطعام إلى زيادة الوزن والسرطان والعقم.
 
معجنات الإفطار
 
عندما نكبر لا يمكن لأجسامنا التعامل مع فطائر السكر والمعجنات، لأنها لا تحرك الطعام بمعدلات أسرع كما كان الحال في السابق. حتى أن الخبراء يقولون إن الكثير من السكر سيقلل من عمر طفلك.
 
المشروبات الغازية
 
المشروبات الغازية مليئة بالسكر، بالإضافة إلى احتوائها على أصباغ تسبب السرطان، لذا يجب الابتعاد عنها قدر الإمكان.
 
القهوة المثلجة
 
القهوة المثلجة مثل القهوة العادية، مليئة بالكافيين، وهو منبه يبقيك مستيقظا حتى ساعة متأخرة من الليل. فضلا عن ذلك فإن الكافيين يسرع التقدم في السن ويزيد الخطوط والتجاعيد على وجهك وحول فمك.
 
صلصة الصويا
 
معظم الناس يغرقون الأرز بصلصة الصويا، لكنهم لا يدركون مخاطرها، فملعقة واحدة من صلصة الصويا تحتوي على 879 مللغرام من الملح، وهو ما يفوق حاجة جسم الإنسان يوميا بكثير، وهذا من شأنه رفع ضغط الدم.
 
الحليب
 
الحليب مفيد لكنه شديد الحموضة، ولا تستطيع أجسامنا معالجته بعد الثلاثين بذات الكفاءة في سن أصغر. وإن كان لا يمكن تجنب الحموضة الموجودة في منتجات الألبان إجمالا، فعلينا التقليل منها.
 
مشروبات الطاقة
 
إذا كنت تشرب الكثير من مشروبات الطاقة، فأنت في الواقع تؤذي عملية التمثيل الغذائي. كما أن السكر في مثل هذه المشروبات يكون مرتفعا بشكل يفوق حاجات الجسم.
 
أسماك المزارع
 
معظم الأسماك صحية، لكن الصنف المستزرع منها مليء بالمواد الكيماوية والبكتيريا، وهذه السموم سيكون من الصعب على جسمك التعامل معها عند تقدمك في السن.
 
عصائر الفاكهة
 
تعد عصائر الفاكهة، واحدة من أسوأ المشروبات التي يمكنك تناولها في سن متأخرة، لا سيما وأنها تكون مبسترة، وبالتالي يتم امتصاص جميع العناصر الغذائية منها قبل وصولها إلى "السوبر ماركت".
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