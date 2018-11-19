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للباحثين عن وزن مثالي.. 10 فواكه "حارقة" للدهون

19
NOVEMBER
2018
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يكافح كثيرون من أجل الحصول على وزن مثالي، لا سيما في ظل انتشار السمنة التي تحولت إلى داء في هذا العصر، مع ازدياد الإقبال على الوجبات السريعة.
 
وبحسب موقع "فوود ورلد"، فإن مجموعة من الفواكه تساعد الجسم على حرق الدهون، والمحافظة على قوام صحي، كما في القائمة التالية:
 
البرتقال 
 
غني بفيتامين ج، الذي يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وتسريع العملية بشكل أكبر. وينصح للمتقدمين في السن تناول البرتقال بشكل أكبر، خصوصا إذا كانت أنشطتهم الرياضية قليلة.
 
الفراولة
 
لن تجد مصدرا للألياف والعناصر الغذائية أفضل من الفراولة، فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تحافظ على بطنك ممتلئا بين الوجبات، حتى لا تشعر بالرغبة في تناول وجبة خفيفة بين الفينة والأخرى.
 
العنب
 
يحتوي العنب على نسبة عالية من الألياف تشعر الإنسان بالشبع، ويحتوي سكرا أقل من الفواكه الأخرى. كما يحتوي العنب على مضادات أكسدة قوية تسمى بوليفينول، وهي جيدة للبشرة.
 
التفاح
 
واحد من أكثر المصادر الغنية بالألياف الموجودة في الطبيعة، على اعتبار أن الألياف تلعب دورا رئيسيا في التقليل من الدهون، لا سيما في منطقة البطن التي يزعج انتفاخها كثيرين.
 
الموز
 
ربما سمعت أن الموز يحتفظ بالدهون في البطن، وهذا ليس صحيحا، فالموز خيار رائع في الإبقاء على حالة الشبع لفترات طويلة. كما أن الماغنسيوم والبوتاسيوم فيه يساهم بشكل كبير في حل مشكلات الهضم والانتفاخ.
 
الشمام
 
يحتوي على عناصر مضادة للالتهاب، إذ يسمح الالتهاب الداخلي بأن تصبح الدهون أكثر انتشارا في أجسامنا. كذلك يحتوي الشمام على مضادات أكسدة تساعد في التخلص من السموم الداخلية.
 
جريب فروت
 
أظهرت أبحاث أن تناول نصف حبة من الجريب فروت قبل الوجبات يقلل الدهون في البطن وكذلك مستويات الكوليسترول غير المنتظمة.
 
الكمثرى
 
الكمثرى غنية بالألياف والبوتاسيوم، وهذا يجعلها فاكهة مناسبة لملء المعدة بسرعة، وبالتالي تناول كميات صغيرة من الطعام. كما أنها مفيدة في مكافحة الانتفاخ والسيطرة على مستويات الكوليسترول.
 
الرمان
 
أظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لدينا. كما أن الرمان خيار مناسب لخفض الشهية، مما يجعله مشروبا مثاليا لتناول وجبة الإفطار.
 
البطيخ
 
على الرغم من احتوائه على مستويات عالية من السكر، فإن الماء الموجود في البطيخ يعمل كمسكن لتحييد آثار السكر. وللاستمتاع بفوائده الصحية، يمكن وضع البطيخ في السلطات، مثل الجبن.
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