عند طهي الأطعمة.. هكذا تتفادى الإصابة بالتسمم الغذائي

A + A -

لا شك أن الطريقة التي يتم بها طهي الطعام لا تقل أهمية عن طريقة تخزينه، وذلك لأن طهي الطعام بطريقة غير صحية له عواقب وخيمة، وقد يؤدي إلى التسمم الغذائي، مثله مثل الطريقة غير السليمة في تخزين الأطعمة.

فيجب توخي الحذر دائماً أثناء إعداد الطعام، خاصة أثناء استخدام الأيدي والآنية التي يتم طهي الطعام بها.

كما ينبغي التأكيد على طهي معظم الأطعمة، وخاصة اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، بشكل كامل للقضاء على البكتيريا الضارة التي قد تسبب التسمم الغذائي.

وعلى ذمة موقع "betterhealth"، هناك عدة نقاط يجب مراعاتها أثناء طهي الأطعمة من أجل تفادي الإصابة بالأمراض.

فبشكل عام، يجب طهي الطعام بدرجة حرارة لا تقل عن 75 درجة مئوية، لضمان التخلص من البكتيريا الضارة.

وعند الانتهاء من طهي الطعام يجب تناوله على الفور، وتغطيته والحفاظ عليه في درجة حرارة أعلى من 60 درجة مئوية، أو تبريده على الفور، وتخزينه في الثلاجة أو في الفريزر.

يذكر أن هناك بعض الأشخاص أكثر عرضة للتسمم الغذائي من غيرهم، وهذا يفسر لماذا يصاب بعض أفراد الأسرة الواحدة، الذين تناولوا من نفس الطعام، بالتسمم الغذائي بينما لا يصاب الآخرون.

وعادة تنمو بكتيريا التسمم الغذائي بسهولة أكبر على بعض الأطعمة أكثر من غيرها، وهي الأطعمة التي يعتبرها الأطباء وخبراء التغذية أطعمة عالية الخطورة مثل:

*اللحوم النيئة بما في ذلك الدواجن.

*منتجات الألبان، والحلويات التي تحتوي في أساسها على منتجات الألبان والأجبان.

*البيض أو المنتجات التي تحتوي على البيض، وبالأخص الأطعمة التي تحتوي على البيض النيئ مثل المايونيز.

*المأكولات البحرية بأنواعها المختلفة.

*السلطات بمختلف أنواعها وسلطة الفواكه.

*الأطعمة الجاهزة للأكل، بما في ذلك السندويتشات المعدة مسبقاً والبيتزا التي تحتوي على أي من الأطعمة السابقة.