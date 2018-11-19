living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لا تقلقوا.. نمو الرضيع لا يعتمد على نومه طوال الليل

19
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تشير دراسة كندية إلى أنه لا يبدو أن الرضع الذين لا يحصلون على قسط واف من النوم خلال الليل معرضون لخطر الإصابة بمشاكل في النمو الإدراكي أو الحركي.
 
وتحديد متى يمكن تدريب الأطفال على النوم معظم ساعات الليل هي واحدة من المشاكل التي يواجهها الآباء الجدد فيما تشير أبحاث سابقة إلى أن عدم نيل قسط واف من النوم ربما يؤدي لعدد من مشاكل النمو لدى الأطفال.
 
لكن لا يعرف الكثير عما إذا كان نمو الأطفال يتأثر بعدد ساعات نومهم بدون انقطاع خلال الليل.
 
وفي هذه الدراسة، فحص الباحثون بيانات 388 زوجا من الأمهات والرضع وسألوا النساء عن حالتهن المزاجية وساعات نوم أطفالهن وقيموا نمو القدرات الإدراكية والحركية لدى الرضع عندما كانوا يبلغون ستة أشهر و12 شهرا و36 شهرا.
 
وقالت ماري هيلين بنيستري كبيرة الباحثين من جامعة ماكجيل في مونتريال "وجدنا أن نسبة مرتفعة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة و13 شهرا لا تنام خلال الليل وأن هذا ليس مرتبطا بنمو الأطفال أو الحالة المزاجية للأم".
 
وأضافت في رسالة بالريد الإلكتروني "ومن ثم ينبغي للآباء ألا يشعروا بالقلق إذا لم ينم طفلهم خلال الليل بحلول شهره السادس".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout