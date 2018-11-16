أهم سبع فوائد صحية للتمور

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تحتوي التمور على عناصر مغذية وفيتامينات ومعادن تقدم فائدة كبيرة للجسم. وقد حدد الخبراء أهم سبع خصائص للتمور تؤثر إيجابيا على الصحة.

اولا- تحسن نشاط الدماغ- تحتوي التمور على نسبة عالية من الغلوكوز، ما يساعد على تنشيط الدماغ، حيث بفضل تناول التمور يتحسن الانتباه والقدرات التحليلية.

ثانيا- تحمي الخلايا من التلف- تحتوي التمور على نسبة عالية من مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة، ما تضمن حماية الخلايا من التلف بتأثير الجذور الحرة.

ثالثا- تساعد التمور عند ارتفاع ضغط الدم، حيث أن تناول التمور بانتظام يحسن توازن ضغط الدم ويحسن الحالة الصحية للذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

رابعا- التمور فعالة جدا في مكافحة أمراض البرد. لأن لها خاصية طرد البلغم وتهدئة السعال.

خامسا-تحسن الحالة النفسية عند الإجهاد. كل من يشعر بأن جسمه محطم عليه بتناول التمور، لأنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B6 الذي يعزز الثقة بالنفس والحالة الصحية.

سادسا- تقلل التمور الوذمة (الخزب) لأنها تساعد في طرد السوائل من الجسم. لذلك يجب على من يعاني من أمراض الكلى تناول التمور.

سابعا- توفر التمور الأحماض الأمينية اللازمة للجسم، حيث تناول تمرة واحدة مع كوب من الحليب تكفي لتوفير الحد الأدنى من الأحماض الأمينية الرئيسية التي يحتاجها الجسم. والتمور مادة غذائية لتعزيز مناعة الجسم.