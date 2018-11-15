living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

8 أسباب "غير مألوفة" لتساقط الشعر

15
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يمثل تساقط الشعر مشكلة مؤرقة للرجال والنساء على حد سواء، علما أن الأسباب المؤدية لذلك متعددة ومتشعبة، وكثير منها معروف.
إلا أن موقع "هيلث سايت" الطبي، رصد 8 أسباب غير مألوفة لتساقط الشعر، الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى الصلع، وهي:
 
عوامل نفسية
 
قد يزداد تساقط الشعر عندما يمر الشخص بفترة تتميز بالضغط النفسي والتوتر والقلق، مثل فترة ما بعد التعرض لحادث سير، وتؤثر الصدمة النفسية أو الجسدية على دورة نمو الشعر، وتزيد من تساقطه، إلا أن الخبر السار هو عودة الشعر للنمو بشكل طبيعي في حال تعافي الجسد أو تحسّن الحالة النفسية للشخص.
 
فيتامين A
 
وفقا لدراسة طبية نشرت في الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية، فإن تناول فيتامين "أيه"، قد يؤدي إلى تساقط الشعر، الذي يعود للنمو تدريجيا بمجرد التوقف عن أخذه.
 
الحمية الغذائية
 
من الوارد أن يزداد تساقط الشعر عند الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لا تتضمن كميات كافية من البروتين، حيث تساهم الأغذية الغنية بالبروتين مثل اللحم والسمك والبيض في مساعدة الشعر على النمو.
 
العامل الوراثي
 
إذا كانت عائلتك تتميز بتساقط الشعر في سن مبكرة، فعلى الأغلب أنك ستواجه ذات الأمر، وطبقا لدراسة نشرت في مجلة "علم الوراثة" يعد العامل الوراثي أحد المسببات الرئيسية لتساقط الشعر.
 
قصور الغدة الدرقية
 
من المحتمل أن يكون قصور الغدة الدرقية أحد الأسباب الكامنة وراء تساقط الشعر، إذ يمكن أن يفقد الشخص شعره في حال لم تضخ الغدة كميات كافية من الهرمونات المسؤولة عن إفرازها، علما أن معدل نمو الشعر يعود لمستواه الطبيعي عند علاج خلل الغدة بالأدوية المناسبة.
 
نظام المناعة
 
النشاط الزائد لجهاز المناعة مسبب لمرض "الثعلبة" الذي يؤدي لتساقط الشعر وظهور بقع "صلعاء" في الرأس، ويرجع علماء سبب ذلك إلى تقييم الجهاز المناعي للشعر على أنه جسم غريب، واستهدافه عن طريق الخطأ.
 
نقص الوزن
 
نقص الوزن المفاجئ يربك الجسد ويسرّع من تساقط الشعر، كما يمكن أن يكون تساقط الشعر مؤشرا لاضطرابات تتعلق بالتغذية مثل فقدان الشهية والشره.
 
أدوية معينة
 
تساهم أدوية معينة مثل عقاقير الاكتئاب وضغط الدم في تساقط الشعر حسب دراسات طبية، ويمكن التحايل على هذه المشكلة بتخفيف الجرعات الموصى بها بعد استشارة الطبيب.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout