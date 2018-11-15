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5 آثار سلبية "مدمرة" لتناول الوجبات قبل النوم

15
NOVEMBER
2018
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يحذر خبراء التغذية من خطورة تناول الوجبات قبل الذهاب إلى النوم ليلا، لما لذلك من آثار سلبية مدمرة على الصحة، تبدأ بآلام في المعدة مرورا بأرق في النوم وصولا إلى زيادة في الوزن.
 
فإذا شعرت بالجوع مع دخول الليل، فما عليك سوى تناول بعض الوجبات الخفيفة والصحية، وإلا فإنك ستكون عرضة لعدد من المشكلات، نستعرض هنا أبرزها.
 
الأرق
 
تعمل بعض الأطعمة والمشروبات كمحفزات للجسم تحثه على التأهب والنشاط، في وقت يكون في أشد الحاجة إلى الاسترخاء، استعدادا للنوم، منها القهوة والشاي والمشروبات الغازية.
 
لذا، ينصح بالابتعاد عن أي مشروبات تحتوي على الكافيين مع دخول ساعات الليل، حتى أن اللحوم والبروتينات إجمالا لا ينصح الخبراء بتناولها ليلا ،لأنها تحتاج وقتا طويلا للهضم.
 
حرقة بالمعدة
 
قد لا تعاني من حرقة في المعدة أثناء النهار، فارتجاع الحمض يكون صعبا، لأن قوة الجاذبية تعمل معك وأنت تجلس أو تقف أثناء هضم الطعام.
 
لكن تناول الطعام والاستلقاء يدفع الحمض في معدتك إلى التسرب للمريء، مما يتسبب في الارتجاع الذي يجعلك تشعر بالحرقة، وهذه الحرقة من شأنها أن تبقيك مستيقظا لساعات.
 
لذلك، تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل، مثل الفلفل والفلفل الحار والمشروبات التي تكون حمضية للغاية، كالتوت البري والجريب فروت وعصير البرتقال.
 
ألم الجهاز الهضمي
 
ربما سمعت أنه من الجيد أن تتجنب تناول الطعام قبل 3 ساعات على الأقل من الذهاب إلى الفراش، وهذا قد لا يكون  صحيحا مع الأطعمة الخفيفة، مثل الخضراوات، لكن المعدة قد تحتاج وقتا أطول لمعالجة بعض الأطعمة.
 
وإن كنت تعاني من عدم تحمل أطعمة تحتوي على اللاكتوز، فعليك تجنب الجبن واللبن الزبادي والآيس كريم والأطعمة الدهنية، وتلك الغنية بالدهون مثل الزبدة والفول السوداني، وتؤدي معالجتها خلال النوم لآلام بالجهاز الهضمي.
 
التبول
 
قد لا يزعجك كثرة إدرار البول خلال النهار، لكن الأمر يكون مزعجا إذا ما اضطرتك هذا الحاجة للاستيقاظ من النوم، وهذا سببه تناول أطعمة غنية بالماء في وقت متأخر من الليل.
 
ومن هنا ينصح خبراء التغذية بتجنب تناول الهليون والبنجر والملفوف والكرفس والتوت البري والخيار والثوم والبقدونس والبطيخ، فكلها مليئة بالماء وقد توقظك من أحلى أحلامك.
 
زيادة الوزن
 
يقول العديد من خبراء الصحة إن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يحرم الجسم من حرق السعرات الحرارية ويدفعه إلى تخزين الكربوهيدرات التي هي السبب الرئيس لزيادة الوزن.
 
وينصح الخبراء بعدم تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات في وقت متأخر من الليل، مثل المعكرونة والبيتزا، فطبق صغير من المعكرونة يحتوي حوالي 300 سعرة حرارية.
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