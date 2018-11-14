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فنجان من القهوة يوميا يطيل العمر 9 دقائق

14
NOVEMBER
2018
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أعلن خبراء جمعية أطباء القلب الأمريكية بأنه يمكن للقهوة إطالة العمر، حيث أن كل فنجان إضافي منها في اليوم يطيل عمر الرجال 3 أشهر والنساء شهرا واحدا.
 
ويشير خبراء الجمعية إلى أن فنجان القهوة بعد تناوله يطيل العمر 9 دقائق.
 
وفقا لحجج الباحثين، تطيل القهوة العمر بفضل قدرتها على تخفيض خطر تطور قصور القلب والجلطة الدماغية. فقد بينت نتائج دراستهم بأن كل فنجان قهوة إضافي يخفض خطر الجلطة الدماغية بنسبة 8% وخطر قصور القلب بنسبة 7%.
 
إضافة إلى الأمريكيين، درس علماء جامعة كمبردج البريطانية أيضا قدرة القهوة على إطالة العمر، واتضح بأن الأشخاص الذين يتناولون 350 ملليلتر قهوة في اليوم انخفض عندهم احتمال الوفاة المبكرة بنسبة 12% والذين تناولوا ثلاثة أضعاف هذه الكمية انخفضت عندهم بنسبة 18%.
 
ويشير علماء الجامعة إلى أن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة ومواد أخرى تنعش الجسم، وتخفض من الالتهابات وتحفز وظائف الكبد وتساهم في الوقاية من السرطان، ووفق رأيهم تساهم القهوة في إطالة العمر حتى عند تناول فنجان واحد يوميا.
روسيا اليوم
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