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مكونات "الميلك شيك" تثير الصدمة.. ودعوات لحظره فورا

14
NOVEMBER
2018
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أظهرت دراسة حديثة أن بعض أنواع مخفوق الحليب "الميلك شيك" التي تباع في المطاعم وسلاسل الوجبات السريعة للأطفال، تحتوي على كميات "غير مقبولة" من السكر والسعرات الحرارية.
 
وأفادت الدراسة، التي أجرتها منظمات تعنى بالسكر وتأثيراته على الصحة في بريطانيا، أن بعض أنواع الميلك شيك، مثل "فريك شيك"، يحتوي على الأقل على ما يعادل 39 ملعقة صغيرة من السكر، وهو ما يزيد عن 6 أضعاف الكمية اليومية الموصى بها من السكر لطفل يتراوح عمره بين 7 و 10 سنوات.
 
وأشارت إلى أن هذه الكمية من السكر (39 ملعقة) في بعض أنواع الميلك شيك تحتوي على أكثر من نصف الحد اليومي للسعرات الحرارية بالنسبة للبالغين، وفقا لما ذكرته بعض وسائل الإعلام البريطانية.
 
 
ودعت منظمة "أكشن أون شوغار" Action on Sugar، التي نشرت النتائج كجزء من أسبوع التوعية بالسكر، إلى فرض حظر على جميع أنواع الحليب المخفوق الذي يتجاوز 300 سعرة حرارية لكل وجبة.
 
كما حثت الحكومات على إلزام المطاعم بإدراج معلومات وبيانات ووضع علامات غذائية على جميع قوائم الطعام.
 
ووفقا للدراسة، فقد جاء "يونيكورن فركشيك" (مزيج من اللبن المخفوق الذي تعلوه طبقات من الحلويات) من مطعم "توبي يوني كارفيري"، على رأس القائمة، إذ أن الحصة الواحدة منه تحتوي على 1280 سعرة حرارية أو 39 ملعقة صغيرة من السكر.
 
وجاء مخفوق الحليب والشوكولاتة، والميلك شيك من مطعم الوجبات السريعة "فايف غايز" Five Guys في المركزين الثاني والثالث، حيث يحتوي الأول على 37 ملعقة سكر، بينما يحتوي الثاني على 30 ملعقة، وهذا يعادل تقريبا تناول أكثر من 4 علب كوكا كولا، وفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت".
 
وقالت الباحثة المستقلة في منظمة "أكشن أون شوغار"، كوثر هاشم، إن "هذه المعلومات غير معلنة للمستهلك الذي سيكافح لمعرفتها".
 
وأضافت: "لقد حان الوقت أن تقدم الحكومة تشريعات لإجبار الشركات على أن تكون أكثر شفافية فيما يتعلق بمنتجاتها من خلال عرض معلومات غذائية واضحة على الإنترنت وفي محال البيع، في كل الأوقات".
 
وقال أستاذ طب القلب والأوعية الدموية بجامعة كوين ماري في لندن ورئيس منظمة "أكشن أون شوغار" غراهام ماكريغر، إن تناول وشرب هذه المشروبات عالية السعرات الحرارية بشكل يومي سيؤدى إلى إصابة الأطفال بالسمنة وتسوس الأسنان، معتبرا أن هذا الأمر "غير مقبول"، بحسب ما ذكرت صحيفة "غارديان".
 
وقالت أخصائية التغذية في هيئة الصحة العامة الإنجليزية، أليسون تيدستون: "يمكن أن يحتوي الحليب على كميات كبيرة من السكر. واستهلاك الكثير من السكر يساهم في بدانة الأطفال، وكذلك في إصابتهم بتسوس الأسنان".
 
من جانبها، قالت رئيسة السياسة في صندوق أبحاث السرطان العالمي لويز مينكي، إنه ينبغي مساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات إيجابية "لأن تناول الكثير من السكريات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والبدانة، مما يزيد خطر تطوير 12 نوعا مختلفا من السرطان".
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