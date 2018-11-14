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هل هناك أي علاقة بين الألم العضليّ اللّيفيّ Fibromyalgia والكآبة Depression ؟ (د. حنينا أبي نادر)

14
NOVEMBER
2018
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يُعَدّ الألم العضليّ اللّيفيّ اضطرابًا مُزمنًا (لا تزال مسألة جدليّة) يتسبّب بالألم في العضل ، والتَيَبُّس بالإضافة إلى أعراض لا تفسير لها ونوم غير مريح لأكثر من 3 أشهر . وتُعاني نسبة 15 % من الأشخاص المصابين به من العجز . وتَوافق الكثيرون من المتخصّصين على إسم متلازمة الحساسيّة المركزيّة central sensitivity syndrome (التي تُصيب ما يصل إلى 5 % من الفتيات) .  أما الكآبة فتكون عندما يشعر المرء بأنّه عديم القيمة وعندما يكثر نومه أو يقلّ ، وأيضًا عندما يشعر بالتّعب ، ويُعاني نقصًا في نظافته الشخصيّة ويزداد وزنه أو ينخفض، ويفقد اهتمامه وتتدنّى نسبة تركيزه مع احتمال أن تراوده أفكار تحثّه على الانتحار لأكثر من أسبوعَين .
 
يُمكن أن يُعاني المرء من الألم العضليّ اللّيفيّ من دون الكآبة والعكس صحيح ، بيد أنّ الأشخاص الذين يُعانون من هذا الألم يواجهون ، أكثر بثلاث مرّات ، خطر الإصابة بالكآبة . وآليّة ذلك ليست مفهومة بالكامل ولكنّ الـ " نورايبنفرين " Norepinephrine والـ " سيروتونين " Serotonin يلعبان دورًا في هذا الإطار .
 
ويبدأ علاج الألم العضليّ اللّيفيّ بتغيير نمط الحياة (إدارة الإجهاد وتقنيّات الاسترخاء والعمل) ، واتّباع نظام غذائيّ تكون نسبة الأسبارتام Aspartame والنشويات فيه منخفضة ، وصحّة النوم ، والتمارين الرياضيّة وصولاً إلى استعمال الـ " بريغابالين " Pregabalin والدواء المضاد للاكتئاب (فنلافاكسين Venlafaxine) . كما أنّ الوخز بالإبر Acupuncture والحمّام الساخن يوفّران راحة موقّتة ، ولا يُنصح باستعمال الـ " ترامادول " Tramadol والأدوية المضادّة للقلق وتلك المضادة للإلتهابات . ويحتاج المريض أحيانًا للـ " دولوكستين " Duloxetine الذي يُساعده وذلك بناءً على وصفة طبّيّة وبعد معرفة التاريخ الكامل للمريض والقيام ببعض الفحوصات المخبريّة ومتابعة وضعه بشكلٍ مستمرّ .   
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