أعراض تُخبّئ مشكلات صحّية جدّية

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سينتيا عواد -

من الطبيعي أن يشعر الإنسان بالسوء من حينٍ إلى آخر، لكن ماذا لو كانت الأعراض التي يواجهها، كأوجاع المعدة والصداع، لا تهدأ أو تُصيبه أكثر من المُعتاد؟

من المُحتمل أن تجدوا الأعراض الصحّية التي تشكون منها بسيطة أو عادية، ولكنها قد تُخبّئ مشكلات كبرى وجدّية أكثر ممّا تتخيّلون!

وفي هذا السِياق، قالت طبيبة الصحّة العامة وإختصاصيّة التوليد وأمراض النساء، كيشا غايثر، من نيويورك، «إذا كنتم تواجهون العلامات التالية أكثر من المُعتاد، لا تتردّدوا في تحديد موعد مع طبيبكم لرصد الأسباب الكامنة ومعالجة الأمر سريعاً».

خسارة وزن غير مُبرّرة

الانخفاض المُفاجئ في الكيلوغرامات قد يكون خطيراً ويُشير إلى أمور عديدة بما فيها سرطان المبيض أو مشكلة في الغدد الصماء أو المناعة الذاتية.

تكرار عسر الهضم والحرقة

من المحتمل أن يرمز ذلك إلى أمراض القلب والأوعية الدموية التي تُعتبر القاتل الأوّل لدى النساء، وأعراضها تكون عادةً مختلفة عن تلك التي تحدث عند الرجال. مشكلات القلب لا تأتي دائماً بإشارة تحذير واضحة، لذلك يجب استشارة الطبيب عند الشكّ في الأمر.

نزيف مهبلي

حدوث نزيف في المهبل بعد انقطاع الطمث هو مؤشر رئيسي لسرطان الرحم. وعلى رغم أنّ هذا الأخير هو نادر، لكنّ التشخيص المُبكر أساسي.

تغيّر في حجم الشامات أو لونها

قد يُشير ذلك إلى نوع خبيث من سرطان الجلد. لذلك يجب مراقبة الشامات بانتظام والتركيز على حوافها، ولونها، وقطرها، وتطوّرها.

ترقّق الشعر

عند ملاحظة اختلاف واضح في سماكة الشعر وتتمّ خسارة خصلات أكثر من المعتاد، فقد يُشير ذلك إلى مشكلات عديدة أهمّها اضطراب المناعة الذاتية أو الغدد الصماء مثل مرض الغدة الدرقية.

براز أسود

في حين أنّ هذا الأمر قد يحدث بسبب تناول مكمّلات الحديد الفموية أو الإفراط في تناول مصادر الحديد، لكن يُستحسن استشارة الطبيب لأنه قد يدلّ على نزيف داخل الجهاز الهضمي.

تعديل في الثدي

أيّ شيء يبدو غير طبيعي في الثديين أو حولهما يستدعي تحديد موعد مع الطبيب فوراً. كتلة الثدي، أو تغيير في جلد الثدي، أو تدفّق سائل من الحلمة، كلها علامات قد تُشير إلى سرطان الثدي.

عطش متواصل

كثرة العطش قد تعني السكري، إذا كان العطش الذي ينتابكم متواصلاً ولا يُرضيكم، استشيروا طبيبكم سريعاً.

صداع قويّ مُفاجئ

أوجاع الرأس، خصوصاً إذا كانت قويّة أو مُزمنة، قد تُشير إلى شيء أكثر جدّية. أحياناً يكون العلاج بسيطاً ويتجلّى بتعديل النظام الغذائي أو النوم أكثر، لكن في أوقات أخرى قد يتبيّن أنّ سبب الصداع يرجع إلى سكتة دماغية، أو ورم في الدماغ.

كثرة التبوّل

الحاجة للتبوّل أكثر من المُعتاد قد تُشير إلى السكري، وتكون مُصاحبة عادةً مع التعب والعطش المتواصل. غير أنّ التبوّل في كثير من الأحيان قد يدلّ أيضاً الى مشكلات صحّية أخرى مثل عدوى المثانة، أو إلتهاب المسالك البولية، أو متلازمة فرط نشاط المثانة.

ألم في الفكّ والظهر والكتفين

على رغم أنّ هذه الأعراض قد تعني أموراً عدة إذا كانت متّسقة وتحدث غالباً، ولكنها قد تُشير أيضاً إلى أمراض القلب. الطبيب سيحلّل كل الأعراض مع بعضها

ضيق التنفّس

في أوقات كثيرة، فإنّ ضيق التنفس الذي يحدث بشكل مُفاجئ قد يعني وجود مشكلة صحّية كامنة مثل الانسداد الرئوي، أو إلتهاب الشعب الهوائية، أو حتى جلطة دموية.

تغيّر المزاج

يجب عدم غضّ النظر عن الحالة النفسية أيضاً، وبالتالي يجب عدم الاستهتار بأيِّ نوع من التعديل الشديد في المزاج أو المشاعر. من المهمّ الخضوع للتشخيص اللازم لأنه قد يعني الكآبة.

فقدان الشهيّة

في حال الشعور بفقدان الشهيّة بشكل متواصل، يجب التحدث إلى الطبيب خصوصاً إذا ترافق ذلك مع الغثيان، أو التقيّؤ، أو خسارة الوزن، أو النفخة. يمكن لهذا الأمر أن يعني سرطان المبيض، أو قرحة المعدة، أو ارتجاع المريء.

إرتفاع محيط الخصر

عند ملاحظة زيادة محيط الخصر سريعاً على رغم عدم تعديل الغذاء، فقد يُنذر ذلك بأمراض القلب. تراكم السوائل هو الذي يؤدي عادةً إلى توسيع البطن، ويعني عادةً وجود مشكلة في الكبد أو القلب.

رؤية ضبابية

لا تعني فقط أنكم بحاجة إلى وضع نظارات طبية، بل قد تُشير أيضاً إلى مشكلات صحّية أكثر جدّية كالسكري أو السكتة الدماغية.

المبالغة في النوم

النوم أكثر من المعتاد أو العجز عن الاستيقاظ صباحاً قد يرمزان إلى الكآبة. يُستحسن التحدث إلى الطبيب لإجراء التشخيص الملائم.

الشعور بالارتباك

يجب عدم إهمال الظهور المُفاجئ لصعوبة التركيز، أو التغيّرات في السلوك. فعلى رغم أنه قد لا يعني شيئاً، لكن من المحتمل أن يدلّ إلى أمر جدّي كالعدوى أو مشكلة في الصحّة العقلية.