العلماء يحذرون من مخاطر العمل الليلي!

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أكد خبراء قسم النوم في جامعة موسكو الحكومية الطبية الأولى خطر العمل الليلي على صحة الإنسان وخاصة النساء.

وأضاف رئيس قسم النوم في الجامعة الروسية، ميخائيل بوليكتوف، أن الأشخاص الذين يعملون في الليل يتعرضون لخطر الإصابة بالسرطان.

وقال بوليكتوف: إن أي تبديل لأوقات "مملكة النوم" باستخدام المنبهات وغيرها من المنتجات التي تجبرنا على الصحو في أوقات النوم الطبيعية (الساعة البيولوجية للجسم)، يؤدي إلى إرهاق خلايا الجسم وإحداث خلل في عملها.

وأشار العالم إلى أن خلايا الجسم البشري تنتقل إلى الوضع الليلي، مع بداية الظلام، لأن الآلية الوراثية هي التي تتحكم بأوقات الراحة.

ومن الممكن أن يحدث خلل خطير بنظام الجسم، الذي يعمل صاحبه في الليل وينام في النهار، ما يجعله عرضة للإصابة بالأمراض ومنها السرطان.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، بحسب بوليكتوف، أن تغيير الساعة البيولوجية للجسم قسرا، بسبب العمل الليلي، يعمل على زيادة خطر الإصابة ببعض الأنواع من الأورام الخبيثة.

وكشفت البيانات العالمية، أن عمل الورديات المختلفة يؤثر سلبا على النساء ويؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 40% لدى الممرضات وبنسبة 70% لدى مضيفات الطيران.