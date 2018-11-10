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فوائد الرمان الغذائية والصحية والأمراض التي يساعد في علاجها

10
NOVEMBER
2018
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"فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ".. اختص الله ثمار الرمان بالذكر في القرآن الكريم في مواضع عدة، للتأكيد على مدى أهميته الغذائية و دوره المهم في صحة الانسان.

وأثبتت الدراسات العلمية، أن ثمار الرمان غني في عناصره الغذائية، وخاصة بالفيتامينات ومجموعة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة التي تحافظ على صحة القلب، وتقي من الأزمات القلبية، كما يحمي الرمان من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.

وفيما يلي نقدم أبرز فوائد الرمان الصحية والغذايئة التي أتبتتها الدراسات العلمية:

* يحتوي على مواد تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

* بذور الرمان تحتوي على مواد مضادة للأكسدة تحمي من تصلب الشرايين

* يساعد في الوقاية من مرض السكري

* غني بفيتامين c ويساعد على إنتاج الأجسام المناعية المضادة وتقوية المناعة

* يساعد في القضاء على الخلايا السرطانية والوقاية من سرطانات الثدي والرئة والجلد والبروستاتا

* يحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد في عملية الهضم

* يتضمن ثمار الرومان عددا من الإنزيمات التي تقوي العظام وتقيها من الهشاشة

* يقي البشرة من التجاعيد ومظاهر الشيخوخة

* يعمل على تقليل تراكم بروتين الأميلويد في المخ، وبالتالي الوقابة من الزهايمر

* يحسن الرمان الخصوبة لدى الرجال والنساء ويقي من أمراض الذكورة

* يساعد في السيطرة على الوزن وعمليات تقليل الوزن

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