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هل سمعتم بحبوب الفحم؟ إليكم أبرز فوائدها

9
NOVEMBER
2018
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انتشر مؤخرا استخدام حبوب الفحم على نطاق واسع في العالم، وهي عبارة عن حبوب صغيرة الحجم سوداء اللون، يتم صنعها من الفحم وبعض المواد النباتية.
 
وتعمل حبوب الفحم على حبس الفضلات والمواد الضارة في المعدة، ومنع الجسم من امتصاصها، وتخرج لاحقا عبر البراز، ولها العديد من الفوائد بحسب ما ذكر موقع "ويب طب":
 
علاج التسمم
 
ترتبط حبوب الفحم مع الكثير من الأدوية داخل الجسم لإبطال مفعولها السام، لذا تستخدم كعلاج طارئ وأولي للتخلص من تناول جرعات زائدة من الأدوية كالأسبرين.
 
 تعزيز عمل الكلى
 
من فوائد حبوب الفحم أنها تعمل على تعزيز عمل الكلى، من خلال خفض كمية الفضلات التي على الكلى تصفيتها.
 
تقليل "رائحة السمك"
 
تعمل حبوب الفحم على التقليل من الرائحة غير المحببة التي ترافق الإصابة بمتلازمة رائحة السمك، وهي حالة طبية جينية تسبب ظهور رائحة شبيهة بالسمك في جسم المصاب.
 
خفض الكوليسترول
 
تساهم حبوب الفحم في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة عن طريق ارتباطها بالكوليسترول الموجود في الجسم، ومنع الجسم من امتصاصه.
 
التخلص من الغازات
 
يشيع استخدام حبوب الفحم للتخلص من الغازات المحتبسة في الجسم، والتي تسبب نفخة البطن. كما تستخدم هذه الحبوب في تبييض الأسنان وعلاج البشرة.
 
وبالرغم من هذه الفوائد لحبوب الفحم، فإن لها بعض الأضرار والآثار الجانبية أيضا، ومن بينها الإمساك، وظهور البراز باللون الأسود والغثيان التقيؤ.
 
لذلك، فإنه من الضروري استشارة الطبيب قبل تناول حبوب الفحم، لا سيما من قبل الحوامل والمرضعات.
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