أميركا تشدد قيودها على السجائر الإلكترونية

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قال مسؤول في إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، إن الإدارة ستحظر اعتبارا من الأسبوع المقبل، بيع السجائر الإلكترونية بنكهات الفاكهة والحلوى.

وسيشمل المنع متاجر البقالة ومحطات الوقود، في خطوة تهدف إلى مواجهة زيادة إقبال المراهقين عليها.

وقال المسؤول إن هذا الحظر يعني أن السجائر بنكهات التبغ والنعناع والمنتول، هي التي ستكون متاحة فقط في هذه المنافذ، مما يعد ضربة قوية لشركة جول لابس ومقرها سان فرانسيسكو، والمتخصصة في صناعة السجائر الإلكترونية.

كما ستشدد الإدارة إجراءات التحقق من السن لمبيعات السجائر الإلكترونية عبر الإنترنت، وفق ما نقلت رويترز.

وتزايدت الضغوط من أجل التحرك للحد من السجائر الإلكترونية بعد بيانات أولية للحكومة الاتحادية كشفت أن استخدام المراهقين لهذه السجائر زاد بأكثر من 75 بالمئة منذ العام الماضي، ووصفت إدارة الأغذية والعقاقير الأمر بأنه "وباء".

وتتزامن زيادة الإقبال على السجائر الإلكترونية مع ارتفاع مبيعات شركة جول لابس التي نمت من 2.2 مليون وحدة في 2016 إلى 16.2 مليون في العام الماضي، وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وهددت إدارة الأغذية والعقاقير في سبتمبر بحظر بيع منتجات جول وأربع شركات كبيرة أخرى تنتج السجائر الإلكترونية، ما لم تتخذ خطوات لمنع القصر من استخدامها.

ومنحت الإدارة هذه الشركات 60 يوما لتقديم خطط لفرض قيود على استخدام القصر لمنتجاتها، وهي المدة التي شارفت على الانتهاء.