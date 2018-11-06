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سرطان الجلد يفتك بالرجال ويستثني النساء.. لماذا؟

6
NOVEMBER
2018
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أفادت دراسة طبية حديثة أن مزيدا من الرجال يموتون جراء الإصابة بمرض سرطان الجلد، وأن معدلات الوفيات بينهم أصبحت أعلى منها لدى النساء.
 
وأوضحت الدراسة أنه خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وتحديدا بين عامي 1985 و2015، كانت حالات الوفاة بسبب سرطان الجلد لدى الرجال في 33 دولة أكثر منها لدى النساء.
 
وركزت الدراسة على تحليل للوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض سرطان الجلد في 33 دولة من الدول المتقدمة في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا، ونشرت نتائجها خلال مؤتمر طبي نظمه معهد أبحاث السرطان الوطني البريطاني في غلاسكو باسكتلندا الأحد.
 
وأشارت الدراسة إلى أن معدلات سرطان الجلد لدى النساء إما أنها تناقصت خلال هذه الفترة أو أنها ظلت مستقرة وعلى حالها، لكنها لم تشهد أي زيادة، بخلاف الأمر عند الرجال.
 
وقالت الدكتورة في المؤسسة الصحية الملكية في لندن دوروثي يانغ إن الباحثين المسؤولين عن الدراسة إنهم كانوا يريدون أن يجرون تحليلا محدثا وموسعا لمعدلات الوفيات بسرطان الجلد في العالم كله في محاولة منهم لفهم هذه الأنماط في الإصابة والوفاة بالمرض، وما إذا كان هناك أي تأثير لتطبيق استراتيجيات تشخيص أو علاج أو وقاية جديدة.
 
الرجال أكثر من النساء
 
وأضافت، في تصريح لشبكة سي إن إن، أنه على مدى أكثر من 30 عاما، ارتفعت معدلات الوفيات بسرطان الجلد، وأن هناك دلائل على أن الرجال أقل ميلا لحماية أنفسهم من أشعة الشمس.
 
وأوضحت يانغ أيضا أن الرجال أقل ميلا للمشاركة في حملات التوعية والوقاية من المرض القاتل.
 
لكنها أكدت أنه ليس معروفا حتى الآن ما إذا كان للاختلافات البيولوجية بين النساء والرجال أي تأثير على ذلك.
 
وأوضحت الدراسة أن أكبر مسبب لسرطان الجلد هو التعرض الزائد عن الحد للأشعة فوق البنفسجية أو لأشعة الشمس أو جراء استخدام الحمام الشمسي.
 
وبينت الدراسة أن أستراليا وسلوفينيا سجلتا أعلى معدل للوفيات بسرطان الجلد بين الجنسين، وأن نسبة الوفيات بين الرجال بسرطان الجلد في أستراليا بلغت 5.72 حالة لكل 100 ألف مواطن، مقابل 2.53 وفاة بين النساء لكل 100 ألف حالة.
 
وكانت اليابان أقل الدول في معدلات الإصابة بسرطان الجلد خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث سجلت الإصابة بالمرض بين الرجال اليابانيين 0.24 لكل 100 ألف ياباني و0.18 إصابة لكل 100 ألف يابانية.
 
أما الدولة التي شهدت تراجعا في الإصابة والوفيات بين الرجال جراء سرطان الجلد فكانت جمهورية التشيك، حيث شهدت تراجعا سنويا بنسبة 0.7 في المئة.
 
الجدير بالذكر أن أستراليا طورت مؤخرا تقنية جديدة للكشف عن سرطان الجلد من خلال فحص للدم وبدقة وصلت إلى 84 في المئة.
 
يشار إلى أن مرض سرطان الجلد يشكل ما نسبته 1.7 في المئة من إجمالي مرضى السرطان بأنواعه المختلفة في العالم أجمع.
 
 
 
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