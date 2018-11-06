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دراسة: الوزن الزائد أو الناقص يقصران العمر 4 سنين

6
NOVEMBER
2018
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أشارت دراسة بريطانية حديثة إلى أن الوزن الزائد أو الناقص من شأنه التأثير على عمر الإنسان المتوقع وإنقاصه 4 سنوات.

وشملت الدراسة الطبية المعمقة أكثر من مليوني شخص في بريطانيا، ونشرت نتائجها كاملة في العدد الأخير من مجلة "لانسيت" الطبية.

ووصل باحثو الدراسة إلى خلاصة تفيد بأن أصحاب الأجسام الصحية والمتناسقة ممن تبلغ أعمارهم 40 عاما، هم أقل البشر عرضة للأمراض الخطيرة.

وبلغة الأرقام، فإن الرجال الذين يعانون من زيادة في الوزن يموتون قبل نهاية عمرهم المتوقع بـ 4.2 سنة، والنساء بـ 3.5 سنة، وذلك بالمقارنة مع أصحاب الأجسام الرشيقة الصحية.أما بالنسبة للرجال الذي يعانون من نقصان في الوزن، فعادة ما يموتون قبل نهاية عمرهم المتوقع بـ 4.3 سنة، والنساء بـ 4.5 سنة.

وتستخدم الدراسة معيار مؤشر كتلة الجسم "BMI"، في سبيل تفريق الأجسام الرشيقة عن غيرها، حيث يمكن الحصول على النتيجة من خلال إجراء عملية رياضية بسيطة، هي تقسيم وزن الإنسان بالكيلوغرام على مربع طوله بالمتر.

وبناء على ما سبق، تكون الأجسام الرشيقة والصحية هي التي تتراوح نتائجها بين 18.5 و25، على مقياس "BMI" الطبي.

روسيا اليوم
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