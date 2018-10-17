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9 فوائد تكشف أهمية السبانخ لجسم الإنسان

17
OCTOBER
2018
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تعد السبانخ مادة غذائية مفيدة قليلة السعرات الحرارية وغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة ومواد مغذية عديدة.

ومن فوائد السبانخ:-

1- تساعد في الحفاظ على نشاط الدماغ

أجرى علماء جامعة راش في شيكاغو تجارب على 950 شخصا من كبار السن متوسط أعمارهم 81 سنة، أضيفت السبانخ إلى نظامهم الغذائي وكانوا أكثر نشاطا مقارنة بالذين رفضوا تناولها.

2- تساعد السبانخ على الشعور بالقوة

تسرع في تركيب البروتين ما يساعد في تقوية العضلات. وقد بينت نتائج التجارب التي أجريت في معهد كارولينسكا السويدي على الحيوانات، أن النترات الموجودة في السبانخ تساعد في تكبير العضلات، حيث أن الإنسان يحتاج من السبانخ 200-250 غم يوميا.

3- حماية القلب

تحتوي السبانخ على أوميغا-3 التي لا ينتجها الجسم، لذلك يجب الحصول عليها من المواد الغذائية. وكما هو معروف، فإن تناول أوميغا-3 يساعد في الوقاية من التهاب المفاصل والجلطة الدماغية والسرطان ومن أمراض القلب والأوعية الدموية.

4- الحفاظ على البصر

السبانخ كبقية الخضروات غنية باللوتين Lutein والزيكسانتين Zeaxanthin، اللتين تساعدان في منع إعتام عدسة العين وتحميها من التأثير الضار للأشعة فوق البنفسجية بنسبة 50-60%. كما بينت نتائج دراسة أجريت في جامعة أوهايو الأمريكية.

5- تساعد على التحكم بالشهية

السبانخ مادة غنية بالألياف الغذائية، ففي كل 100 غم من السبانخ يوجد 2.2 غم ألياف، ما يعادل 10% من الكمية التي يحتاجها الإنسان يوميا.

6- مكافحة السرطان

للسبانخ خصائص مضادة للسرطان لأنها تحتوي على كاروتينات (صبغات عضوية) تعطي الفواكه والخضروات ألوانها المعتادة، وتعمل بمثابة مضادات للأكسدة.
7- تخفض خطر الجلطة الدماغية

يعتقد الأطباء بأن المرضى الذين يتناولون كمية كبيرة من البوتاسيوم مع المواد الغذائية أقل عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية مقارنة بالذين يستخدمون البوتاسيوم كمتمم غذائي. ويوجد في كل 100 غم من السبانخ 15% من كمية البوتاسيوم التي يحتاجها الجسم في اليوم.

8- تحافظ على صحة الجلد ونضارته

وفقا لمستشفى مايو الأمريكي، فإن السبانخ مادة غذائية نظيفة، لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين А الذي يمنع شيخوخة الجلد ويحافظ على صحته.

9- مكافحة الاكتئاب

تمنع السبانخ الاكتئاب لأنها تحتوي على نسبة 19% من كمية المغنسيوم التي يحتاجها الجسم يوميا. وانخفاض نسبة المغنيسيوم وهرمون السيروتونين الذي يلعب دورا حاسما في تحسين المزاج، يسبب الاكتئاب.

روسيا اليوم
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