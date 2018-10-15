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امرأة لم تشرب الماء منذ 64 عاما.. ولم تمت

15
OCTOBER
2018
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كشفت سيدة عجوز بريطانية عن نمط حياتها الذي يتعارض مع ما اعتاد الأطباء أن ينصحوا به، وهو التخلي عن شرب المياه وتناول مشروب غازي لعقود طويلة.

فقد استبدلت جاكي بيج (77 عاما) شرب المياه، طوال فترة حياتها، بشرب "بيبسي"، بينما لاتزال تتمتع بصحة جيدة وجسد ممشوق، فهي إلى جانب كونها أم لأربعة أبناء، هي أيضا جدة لـ11 حفيدا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتقول بيج، إنها أنفقت ما يقرب من 65 ألف جنيه إسترليني على شراء علب البيبسي التي تجد فيها متعة كبيرة فور شربها، رغم تحذير الأطباء من هشاشة العظام التي قد تنتج عن تناولها بانتظام.

وعلى مدار 64 عاما، اعتادت بيج على شرب البيبسي، بعدما تناولت أول علبة منذ أن كانت في الـ13 من عمرها.

وانقطعت بيج عن شرب البيبسي عند حملها فقط، في سبعينيات القرن الماضي، إذ لم يسمح الأطباء حينها بشربه.

وأضافت الجدة، إنها لم تشرب الماء، ولن تشربه حتى مماتها، كما أنها ليست من محبي الشاي، أو القهوة، أو الحليب، وغيرها من المشروبات.

وتابعت "لا أعد البيبسي إدمانا، هو فقط مشروبي الصباحي (..) لكن عند إصابتي بنزلة برد أو الخروج للتنزه اصطحب زجاجة".

وبسبب شربها للبيبسي فقط، تتعرض بيج، في بعض الأحيان، للسخرية لكنها لا تكترث بذلك، على حد قولها.

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