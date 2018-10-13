بذور الكتان تحمي من مرض مميت

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نشرت مجلة Journal of Clinical Oncology معلومات عن اكتشاف العلماء خصائص علاجية مميزة لبذور الكتان.

وتفيد المجلة بأن العلماء اكتشفوا أن المركبات الموجودة في بذور بعض الحبوب والخضروات يمكنها القضاء على الخلايا السرطانية، و"تمنع" نمو خلايا جديدة وظهور أورام ثانية. ويدور الحديث عن الفيتواستروجينات (إستروجين نباتي)، وأهمها وفقا للعلماء، مركبات الليغنان.وقد وجد العلماء أن بذور الكتان تحتوي على أكبر نسبة من مركبات الليغنان. لذلك ينصحون بالالتزام بنظام غذائي غني بمواد من دقيق القمح الكامل وبذور الكتان والخضروات. وتساعد هذه المواد الجسم في الحصول على كمية كافية من مركبات الليغنان.

وقالت جيني تشان-كلود، الخبيرة في المركز الألماني للبحوث السرطانية: "لدينا أول دليل على أن الليغنان لا يخفض فقط خطر سرطان الثدي بعد انقطاع الطمث، بل وحتى خطر الموت".

وتحتوي بذور الكتان إضافة إلى مركب الليغنان على عناصر مفيدة وفيتامينات: A ،B1 ،B2 ،B3 ،B6 ،B9 ،C، وألياف وأحماض أوميغا-3 وأوميغا-6 وأوميغا-9.