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اهم الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص عند شراء وشرب القهوة؟

11
OCTOBER
2018
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نشر موقع "بيزنس إنسايدر" تقريرا، استعرض فيه 9 أخطاء يرتكبها الأشخاص عند شراء وطلب وشرب القهوة وذلك وفقا لويل كوربي، رئيس قسم القهوة في شركة "باكت كوفي"، وهي شركة ناشئة مقرها لندن ترسل القهوة المحمصة والمطحونة الطازجة عبر البريد. وعمل كوربي في مجال صناعة القهوة 12 سنة، تحصل خلالها على جائزة باريستا العالمية، من ثم أصبح أحد الحكام ضمن المسابقة.
وقال الموقع، إنه، ووفقا لويل كوربي، يتمثل أول خطأ يرتكب عند اقتناء القهوة في عدم إيلائها أهمية مثل الخضار والغلال، أي عدم حرصنا على شرائها طازجة بعد يوم من تحميصها وطحنها.

وفي هذا الشأن، قال كوربي، إن "من بين الأمور الرئيسية حتى تتمتع بقهوة رائعة المذاق، شربها طازجة. فكر في الأمر على أنه أشبه بتناول الخبز الطازج أو الخضار".

وأورد الموقع، ثانيا، أن حفظ القهوة لأكثر من شهر يفقدها مذاقها اللذيذ، وذلك لأنه يبقى قويا لمدة أسبوعين على أقصى تقدير فقط. وما يسرع عملية فقدان القهوة لمذاقها القوي، فتح الكيس مرارا وتكرارا.

وفي هذا الصدد، أوضح كوربي، قائلا: "يمكنك استعمال البن لمدة شهر لكنك ستلاحظ أن جودته قد انخفضت".

وأشار الموقع، ثالثا، إلى أن عدم التثبت من أن حبوب القهوة مطحونة بالشكل الملائم، يعد خطأ فادحا لأن الإفراط في طحن حبوب القهوة يجعل مذاقها مرا وعدم طحنها جيدا يكسبها مذاقا حامضا. والجدير بالذكر أن طريقة طحن حبوب القهوة يرتبط بالطريقة التي ستُطهى بها؛ إذا ما كانت ستعد عن طريق آلة تحضير القهوة أو على الموقد.

وأورد الموقع، رابعا، أن ترك القهوة تتخمر أقل من 4 دقائق يعتبر من الأخطاء الشائعة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعدونها في آلة تحضير القهوة. وصرح كوربي، قائلا: "إذا كانت عملية طحن حبوب القهوة مثالية، فمن الأفضل أن نسمح لها بالتخمر لمدة أربع دقائق على أقل تقدير".

وأحال الموقع، خامسا، إلى أن ترك القهوة في وعاء آلة تحضير القهوة، يجعل مذاقها حادا ومرا، نظرا لأنها تتخمر أكثر مما يجب. وبالتالي، يجب سكب القهوة مباشرة بعد إعدادها في وعاء آخر، وذلك وفقا لما أكده كوربي. كما أوصى كوربي، بضرورة استعمال فلتر ورقي بدلا من المعدني عند استعمال آلة تحضير القهوة، حتى لا يفسد مذاق القهوة.

وذكر الموقع، سادسا، أنه يجب عدم استعمال آلة تحضير قهوة متسخة لإعداد القهوة، خاصة وأن أغلب الناس يسارعون لإعداد قهوتهم دون التثبت جيدا من مدى نظافتها. وفي هذا الصدد، أفاد كوربي، أنه "يجب الحرص على نظافة آلة تحضير القهوة، حيث لن ترغب في أن تعلق بقايا البن بها، لأن ذلك سيمنح قهوتك مذاقا سيئا". وبين كوربي أن قمع الترشيح V60، الذي يعتمد على خاصية التقطير، أصبح شائعا لأنه "يمكنك من تحضير القهوة بسرعة نسبية، ولكن الأهم هو سرعة تنظيفها ... فما عليك إلا رمي ورق الترشيح في سلة المهملات".

ووفقا لكوربي، يتمثل الخطأ السابع الذي يرتكبه أغلب الناس في محاولة تخفيف مرارة القهوة ومذاقها السيئ إما من خلال إضافة السكر أو الحليب. بناء على ذلك، إذا كنت تشتري القهوة من المحل المناسب، فلن تشعر عند تذوقها بضرورة إضافة السكر أو الحليب. وأضاف كوربي، قائلا: "ليس هناك ضرر في إضافة الحليب والسكر، حيث يقضيان على النكهات السيئة المنبعثة من القهوة".

وأورد الموقع، ثامنا، أن كوربي يوصي بالابتعاد عن القهوة الفورية، نظرا لأن أغلب المحلات تبيع نوعا معينا منخفض الجودة ومذاقه سيء، علما وأن عملية إعداد بن القهوة الفورية مكلفة جدا. وفي حال أردت احتساء قهوة فورية، ينبغي أن تحسن اختيار المحل الذي تشتريها منه من خلال تبين نوع البن الذي يستخدمه وإجراء مقارنة للأسعار.

وفي الختام قال الموقع إن عدم إدراكنا لكمية الكافيين التي نستهلكها يعد من الأخطاء الشائعة. وأشار لويل كوربي إلى أن أغلب الأشخاص يظنون أن الإسبريسو تحتوي على كمية أكبر من الكافيين، إلا أن ذلك مخالف للحقيقة. وأكد كوربي على أن مدى قوة القهوة وكمية الكافيين التي توجد فيها، مرتبطة بمدة تخمر القهوة.

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