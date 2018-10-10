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الورمُ النُّخاعيّ المتعدّد multiple myeloma : التعريف ، وتقدُّم المريض بما يشكو منه ، والتشخيص (د. حنينا ابي نادر)

10
OCTOBER
2018
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يُصيب الورمُ النُّخاعيّ المتعدّد 8 أشخاص من أصل 100 ألف ، وهو سرطانٌ من النوع الخبيث يُصيب البلازما وغالبًا ما يُعاني منه الأشخاص الذين يبلغون 68 عامًا تقريبًا . أما مسبّباته ، فهي غير معروفة وهو أكثر شيوعًا لدى الذكور منه لدى الإناث (إذ إنّه مقابل كلّ 3 ذكور ، تُصاب اثنتان من الإناث) . ويُمكن أن يُشخَّص المريض بالصّدفة في خلال فحص يُجريه بشكلٍ روتينيّ في المختبر أو بعد أن يشكو من ألمٍ في العظام أو من كسرٍ ما .
 
وقد يُظهِر الفحص الجسديّ إصابةَ المريض المُحتملة بضَخامة الكَبِد والطّحال أو تضخُّم القلب وبُقَع حمراء أو أرجوانيّة اللّون على الجلد من جرّاء انخفاض عدد صُفَيحات الدم . وقد يأتي فقر الدم أيضًا نتيجةً لذلك ، كما يُمكن أن يُعاني المريض من نِسَب غير طبيعيّة للكرياتينين والكالسيوم والهيموغلوبين . بالإضافة إلى ذلك ، فإنّ فحص البَول مصحوبًا بالرّحلان الكهربائيّ electrophoresis ، و خَزعَة نِقْيِ العَظم ، وفحص الهيكل العظميّ ، والتّصوير المقطعيّ المُحَوسَب CT ، والتّصوير بالرّنين المغناطيسيّ MRI ، والتّصوير المقطعيّ بالإِصدار البوزيترونيّ PET ، كلّهم يؤدّون دورًا مهمًّا في عمليّة التشخيص .
 
أما العلاج ، فيكمُنُ في العلاج الكيميائيّ وفي زرع الخلايا الجذعيّة ، ويُمكِن إخضاع المريض للإشعاع والكورتيكوستيرويدات في حالة إنضغاط النّخاع الشوكيّ . ويُستَخدم هرمون الـ " إريثروبويَتين " erythropoietin من أجل زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء في نِقْي العَظم ، وفِصادَة البلازما plasmapheresis في بعض الحالات بهدف إزالة الأجسام المضادة غير الطبيعيّة من جسم المريض . 
 
 إلى ذلك ، يُمكِن أن يُساعد النّظام الغذائيّ الغنيّ بالكالسيوم على الحفاظ على صحّة العظام الجيّدة في حين أنّ الكُركُمين curcumin يجعل المرضى أفضل حالاً ، ولكنّهم قد يحتاجون للخضوع لعمليّة جراحيّة في بعض الحالات . وتجدر الإشارة إلى أنّ المريض الذي يكون في المرحلة الأولى من المرض يعيش 62 شهرًا تقريبًا بيد أنّ المريض الذي يكون في المرحلة الثالثة قد يعيش 29 شهرًا ، ولكنّ الخضوع لعمليّة زرع يزيد مدة البقاء على قيد الحياة لأكثر من 5 سنوات في أكثر من 50% من الحالات . 
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