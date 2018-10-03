هل يقلّل شربُ البيرة من نسبة الإصابة بِحصى الكلى كما يُشاع؟ (د. حنينا أبي نادر)

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يُشاع على نطاقٍ واسع أنّ شربَ البيرة (التي تحتوي على معدّل 5% من الكحول) المعروفة باستهلاكها العالي في كلّ أنحاء العالم ، يُقلّل من نسبة الإصابة بالحصى ، غير أنّ هذا الأمر يصبّ في خانة المُعتقدات الشائعة والخاطئة التي لا تزال سائدة ومتداولة منذ زمنٍ بعيد وحتّى يومنا هذا . وليس هناك أيّ دراسة تُثبت ذلك وأيّ طبّ قائم على الأدلّة وأيّ إرشادات في هذا الإطار (ولا حتى معدّل للشرب أو ارتباط ذلك بتركيبة الكحول) .

وكان من المُعتقَد أنّ البيرة لها دور في هذا الصدد لأنّها مُدِرّة للبَول diuretic وتحتوي على الماء ، إلاّ أنّ شرب الماء ببساطة بدلاً من البيرة هو الإجراء الوقائيّ الأكثر شيوعًا (وذلك بمعدّل يتراوح بين 1.8 لتر ولِترَين) . وعلى العكس أيضًا ، فإنّ البيرة تحتوي على مادة الـ "أُوكسالات " oxalate التي يُمكن أن تؤدّي ، في حال تم استهلاكها بكمّيّاتٍ كبيرة ، إلى الإصابة بالمزيد من حصى أوكسالات الكالسيوم التي تُشكّل حوالى 80% من أنواع حصى الكلى لدى البشر .

لذلك ، أعتقد أنّه علينا إيجاد طُرُق فعّالة للحؤول دون الإصابة بالحصى . فعلى سبيل المثال ، علينا أن نتجنّب استهلاك بعض الفيتامينات بشكلٍ مُفرط مثل الفيتامين C ، وأن نتّبع نظامًا غذائيًّا (تكون نسبة البروتين فيه متدنّية مثلاً) ، وأن نشرب الماء بكمّيّاتٍ مُعتدلة كما هو مذكور أعلاه .