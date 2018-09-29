خبر سار لعشاق الكاكاو... اليكم التفاصيل!

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توصلت دراسة طبية جديدة إلى أن الأطعمة الغنية بالكاكاو، مثل زبدة الكاكاو، وحبوب ومسحوق الكاكاو، إلى جانب الشوكولاتة الداكنة، غنية بفيتامين "د".

يأتي فيتامين "د" في هيئة نوعين من الفيتامين "د-2"، "د-3"، في حين يتم إنتاج فيتامين"د-3" في الجلد البشري، من خلال التعرض لأشعة الشمس، فإن الباقي يستهلك بشكل مثالي من خلال الطعام، مثل الأسماك.

فقد كشفت النتائج المتوصل إليها - التي نشرت فى عدد سبتمبر من مجلة "الغذاء" - أن المنتجات التى تحتوى على الكاكاو هى فى الواقع مصدر غنى لفيتامين "د-2".. ومع ذلك فإن الكمية تختلف اختلافًا كبيرًا باختلاف طبيعة غذاء عن آخر .

قال الدكتور"جابرييل ستانجل"، الأستاذ المشارك فى جامعة "مارتن لوثر" فى ألمانيا: "هذا ليس مفاجئًا لأن محتوى الكاكاو فى الشيكولاتة الداكنة أقل بكثير، لذلك يؤكد افتراضنا بأن الكاكاو هو مصدر غنى بفيتامين (د – 2)".

أكد الباحثون أن العظام الهشة، وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى، يمكن أن تكون ناجمة عن نقص فى مستويات فيتامين "د".

وعلى رغم الفوائد الجمة للشيكولاتة الداكنة، إلا أن الباحثين ينصحون بعدم الإفراط فى تناولها، أو استهلاكها بكميات كبيرة.