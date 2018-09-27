تعرف على أضرار السمن البقري

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ان للأطعمة الصحية دورا فعالا في محافظة المرء على صحته سليمة ومعافاة، وذلك يلزمه معرفة أصناف الطعام التي يحتاجها جسمه وفوائدها وأضرارها قبل تناوله إياها، والابتعاد عن تناول الأطعمة التي يحمل الإسراف في تناولها الكثير من الأمراض والأضرار الصحية؛ بغية تجنب الأمراض التي تسببها بعض الأطعمة، وللتمكن من القيام بالواجبات والأعمال اليومية كافة بالشكل المطلوب، ويدل هذا على أهمية الصحة الجيدة التي تعد ركنا أساسيا من أركان العيش السليم، وفي هذا المقال سيتم التحدث عن أضرار السمن البقري بالإضافة إلى فوائده.

ويسمى السمن البقري أيضا السمن الحيواني أو السمن البلدي، حيث يتم الحصول عليه من دهن يتم استخراجه من لبن البقر أو الغنم، فهو من المنتجات الدهنية الحليبية المهمة، كما يعد الحليب الدهني الذي يحتوي على الدهون الصافية المصنوعة من القشطة أو الزبدة أحد مكوناته الأساسية، بالإضافة إلى القليل من الماء والأملاح، ويعد السمن من المواد المضادة للميكروبات، ويدل ذلك على طول عمره التخزيني الذي يمتد إلى أكثر من سنة في حال تم إغلاقه بشكل محكم.



أضرار السمن البقري

تتواتر بين الناس معلومات عن أضرار السمن البقري، وما يسببه من أضرار تحتم على الناس الابتعاد عنه قدر الإمكان، وفيما يأتي أبرز الأضرار التي يسهم السمن في تسببها:

ارتفاع ضغط الدم.

ضيق الشرايين القلبية أو انسدادها.

الزيادة الملحوظة بالوزن؛ وذلك بسبب كمية الدهون الموجودة في السمن.

يسهم في الإصابة بأمراض السكر والسكتات القلبية والدماغية في حال الإفراط في تناوله.

من الممكن أن يؤدي تناولها إلى الإصابة بالجلطات.

تؤدي كثرتها إلى ضمور وظائف الكبد.



فوائد السمن البقري

تحضر العديد من الأغذية الرئيسة من السمن مثل الحلويات وغيرها كمكون أساسي، ويعود ذلك إلى الطعم الجيد الذي يضيفه السمن على الأطباق، وبالمقابل فهو يحتوي على العديد من الخصائص التي تجعله ذا فائدة كبيرة، ومنها ما يأتي:

يعد من الملينات التي تخلص الجسم من الفضلات.

ذو فائدة كبيرة للجسم والجلد والبشرة، حيث يساعد على ترطيبها وتخليصها من الجفاف.

يحمي العصب من الاثار التي يمكن أن تسببها الحوامض.

يمكن للسمن بشتى أنواعه أن يساعد على الاسترخاء.

يحتوي على الكثير من الفيتامينات مثل فيتاميني A و B.

يحتوي على معدن الكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور المهمة للجسم.

يحتوي السمن بشكل عام على نسبة مرتفعة من المغنيسيوم، فهو علاج جيد لمرضى السكري الذين يفقدون عنصر المغنيسيوم خلال التبول.