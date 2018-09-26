احذر 7 عادات نفعلها يوميًا تهدد صحة العين.. أخطرها تسبب العمى!

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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية دراسة حديثة حذر من خلالها الباحثون أن صحة العين تتطلب عناية حقيقية حتى لا يكون هناك خطر يهددها.

وأن هناك بعض العادات التي قد تدمر أعيننا، منها:

1- السباحة اليومية:

إذا كنت لا ترتدي نظارات واقية، فقد يعود ذلك بالضرر على العين خصوصًا إذا كنت من مرتدي العدسات اللاصقة.

2- الماسكارا القديمة:

يجب الحصول على ماسكارا جديدة كل ثلاثة أو أربعة أشهر، ويجب الحذر من مستحضرات التجميل، وخصوصًا تلك القديمة التي تتعلق بالعيون، وبشكل أدق الماسكارا.

3- تجاهل اختبار العين السنوي:

يمكن أن يؤدي اختبار العين إلى اكتشاف مشاكل صحية مثل السكري والزرق وارتفاع ضغط الدم، التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل خطيرة في العين قد تصل إلى العمى إذا تركت دون مراقبة.

4-الهاتف الذكي:

التحديق في هاتفك الذكي أو شاشة الكمبيوتر أو التلفاز لساعات متواصلة ليس أمرًا جيدًا لصحة عينك، لأن هذه الشاشات ينبعث منها الضوء الأزرق الذي تمتصه الخلايا الحيوية في شبكية العين ما يسبب إفراز مواد كيميائية سامة.

5- التدخين:

يضر التدخين بالصحة العامة ولكن القليل منا يدرك أنه يضر أعيننا، "فالتدخين يزيد من خطر إعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر".

6- نسيان ارتداء النظارات الشمسية:

تحمي من الأشعة فوق البنفسجية.

7- المروحة:

ترك مروحة تعمل طوال الليل يمكن أن يزيد من التهيج وجفاف العين لمرتدي العدسات اللاصقة، لأن المراوح ترسل المواد المثيرة للحساسية مثل الغبار أو اللقاح تجاه العينين أثناء النوم.