الرجيم الصيني سريع وفعال... هكذا تخسرين بضع كيلوغرامات في أسبوع

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لها - لا شكّ في أنّك تحاولين مثل كثيرات خسارة الوزن خلال وقت قصير. ولهذا من المفيد أن تطبقي الرجيم الصيني. فهو يساعدك على استهلاك عدد قليل من السعرات الحرارية ويمنحك الشعور بالشبع، ويحدّ من رغبتك في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

ويقوم هذا الرجيم على تناول الأطعمة المطهوة غير النيئة. كما أنّه يتطلب أن تأكلي الخضار مع أطعمة تحتوي على الكربوهيدرات بطيئة الهضم، مثل الأرز أو المعكرونة.

وعند اتباعه يجب أن تحرصي على تناول كمية صغيرة جداً من اللحوم والمنتجات الحيوانية. ولا تنسي شرب الشاي الأخضر الذي يساعد على تنظيم شهيتك ويحسن عملية الهضم لديك.

وإليك هذا البرنامج الأسبوعي:

الإثنين

الفطور: 4 لفافات خضار مع الشاي الأخضر. الغداء: سمك مطهو على البخار مع طبق من الحساء. وجبة خفيفة: قطعتان من الشوكولاته السوداء. العشاء: جمبري مع العدس وخلاصة أعشاب.

الثلثاء

الفطور: بيض مع الأعشاب وكوب من الشاي الأخضر. الغداء: سوشي مع السلطة وكوب من الحساء. وجبة خفيفة: قطعتان من الشكولاته الداكنة. العشاء: حساء التوفو وسبانخ مطهوة مع الزنجبيل.

الأربعاء

الفطور: حبة أفوكادو مع قطعة من الجبنة وكوب من الشاي الأخضر. الغداء: طبق معكرونة مع الخضار وكوب من الشاي الأخضر. وجبة خفيفة: قبضة من حبات اللوز. العشاء: طبق معكرونة مع الأعشاب والفطر وكوب من خلاصة الميرمية أو الزنجبيل.

الخميس

الفطور: كوب من حساء العدس مع البيض المسلوق وكوب من الشاي الأخضر. الغداء: طبق من لحم الدجاج المشوي مع كوب من الأرز والخضار المنوعة المشوية. وجبة خفيفة: حبة إجاص. عشاء: كوب من حساء الفاصوليا مع المانغا والكركم والزنجبيل.

الجمعة

الفطور: توفو مطهو مع زيت جوز الهند وبذور السمسم و5 أنواع توابل وكوب من الشاي الأخضر. الغداء: كوب من حساء الدجاج. وجبة خفيفة: قبضة من حبات اللوز. العشاء: توفو بالفطر وكوب من خلاصة عشبية.

السبت

الفطور: طبق صغير من الأرز مع كوب من الشاي الأخضر. الغداء: كوب من الحساء مع طبق من السمك المشوي. وجبة خفيفة: كوب من مخفوق الحليب والصويا والكيوي. العشاء: طبق صغير من الأرز المطهو مع حليب جوز الهند والسمك.

الأحد

الفطور: بيضة مسلوقة مع حبة أفوكادو وكوب من الشاي الأخضر أو القهوة الخالية من السكر. الغداء: قطعة دجاج مشوية مع البطاطا المطهوة على البخار وكوب من الحساء. وجبة خفيفة: قطعتان من الشوكولاتة الداكنة وبضع حبات من التين المجفف. العشاء: طبق صغير من حساء الدجاج.