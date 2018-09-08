living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرجيم الصيني سريع وفعال... هكذا تخسرين بضع كيلوغرامات في أسبوع

8
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لها - لا شكّ في أنّك تحاولين مثل كثيرات خسارة الوزن خلال وقت قصير. ولهذا من المفيد أن تطبقي الرجيم الصيني. فهو يساعدك على استهلاك عدد قليل من السعرات الحرارية ويمنحك الشعور بالشبع، ويحدّ من رغبتك في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات.
 
ويقوم هذا الرجيم على تناول الأطعمة المطهوة غير النيئة. كما أنّه يتطلب أن تأكلي الخضار مع أطعمة تحتوي على الكربوهيدرات بطيئة الهضم، مثل الأرز أو المعكرونة.
 
وعند اتباعه يجب أن تحرصي على تناول كمية صغيرة جداً من اللحوم والمنتجات الحيوانية. ولا تنسي شرب الشاي الأخضر الذي يساعد على تنظيم شهيتك ويحسن عملية الهضم لديك.
 
وإليك هذا البرنامج الأسبوعي: 
 
الإثنين
الفطور: 4 لفافات خضار مع الشاي الأخضر. الغداء: سمك مطهو على البخار مع طبق من الحساء. وجبة خفيفة: قطعتان من الشوكولاته السوداء. العشاء: جمبري مع العدس وخلاصة أعشاب.
 
الثلثاء  
 
الفطور: بيض مع الأعشاب وكوب من الشاي الأخضر. الغداء: سوشي مع السلطة وكوب من الحساء. وجبة خفيفة: قطعتان من الشكولاته الداكنة. العشاء: حساء التوفو وسبانخ مطهوة مع الزنجبيل.
 
الأربعاء
الفطور: حبة أفوكادو مع قطعة من الجبنة وكوب من الشاي الأخضر. الغداء: طبق معكرونة مع الخضار وكوب من الشاي الأخضر. وجبة خفيفة: قبضة من حبات اللوز. العشاء: طبق معكرونة مع الأعشاب والفطر وكوب من خلاصة الميرمية أو الزنجبيل.
 
الخميس
الفطور: كوب من حساء العدس مع البيض المسلوق وكوب من الشاي الأخضر. الغداء: طبق من لحم الدجاج المشوي مع كوب من الأرز والخضار المنوعة المشوية. وجبة خفيفة: حبة إجاص. عشاء: كوب من حساء الفاصوليا مع المانغا والكركم والزنجبيل.
 
الجمعة
الفطور: توفو مطهو مع زيت جوز الهند وبذور السمسم و5 أنواع توابل وكوب من الشاي الأخضر. الغداء: كوب من حساء الدجاج. وجبة خفيفة: قبضة من حبات اللوز. العشاء: توفو بالفطر وكوب من خلاصة عشبية.
 
السبت
الفطور: طبق صغير من الأرز مع كوب من الشاي الأخضر. الغداء: كوب من الحساء مع طبق من السمك المشوي. وجبة خفيفة: كوب من مخفوق الحليب والصويا والكيوي. العشاء: طبق صغير من الأرز المطهو مع حليب جوز الهند والسمك.
 
الأحد
الفطور: بيضة مسلوقة مع حبة أفوكادو وكوب من الشاي الأخضر أو القهوة الخالية من السكر. الغداء: قطعة دجاج مشوية مع البطاطا المطهوة على البخار وكوب من الحساء. وجبة خفيفة: قطعتان من الشوكولاتة الداكنة وبضع حبات من التين المجفف. العشاء: طبق صغير من حساء الدجاج.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout