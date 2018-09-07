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هيئة بريطانية تكشف عن طريقة تجنب الموت المبكر!

7
SEPTEMBER
2018
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يتعرض الكثير من الأشخاص للموت من أسباب عديدة مثل السكتة الدماغية والنوبة القلبية وأنواع أخرى من أمراض القلب والأوعية الدموية، ويحدث ربع الوفيات بين من تقل أعمارهم عن 75 عاما.
 
ويقول الخبراء إن 80 في المائة من أسباب الوفاة يمكن الوقاية منها بتغييرات بسيطة في نمط الحياة، وتحسين صحة القلب، حيث أكدت الدكتورة هيلاري جونز، أنه 50 حالة وفاة يوميا من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 75 عاما هذا أمر خطيرا للغاية.
 
وأشارت إلى أنه يمكن للأشخاص الحيويين معرفة صحة قلبهم واتخاذ خطوات لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، فضلا عن تعرضهم للسمنة واتباع نظام غذائي ضعيف وعدم ممارسة الرياضة، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الذي يعد عامل خطر كبير للإصابة بالأمراض القلبية الوعائية، ولكن هذه كلها أشياء يمكن أن يتغيرها الأشخاص بأنفسهم.
 
ولمعرفة عمر القلب الحقيقي، حثت هيئة الصحة العامة في إنكلترا الأشخاص، الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما، على إجراء اختبار عبر الإنترنت لاكتشاف عمر القلب لديهم، الأمر الذي يوضح ما إذا كانوا يواجهون خطرا متزايدا، للإصابة بنوبات قلبية أو سكتات دماغية.
 
وأجرى ديفيد غرين، البالغ من العمر 59 عاما، ذلك الاختبار، قائلا:" أسوأ لحظة حينما أخبروني بأن عمر قلبي أكبر من عمري بعشر سنوات، وأن عمري المتوقع أصبح أقصر".
 
وأضاف: "استغرق ذلك بعض الوقت لاستيعابه بالطبع، لكني حولت الأمر إلى حالة إيجابية، من أجل فعل شئ بعكس هذا السيناريو."
 
ويقول: عمري الآن 59 عاما، ولذلك اعتقدت أن عمر قلبي ربما يكون 62 أو 63، لكن فارق 10 سنوات كان صدمة حقيقية بالنسبة لي”.
 
ويوجه الاختبار 16 سؤالا بسيطا، عن الجسم ونمط الحياة، ويعطي تقديرا لعمر القلب، وتوقعا بشأن مخاطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، عند عمر معين.
 كما يقدم نصائح بتغييرات في نمط الحياة، يجب إجراؤها لمساعدة الناس على تجديد شباب قلوبهم، حيث التحق ديفيد غرين بعد ذلك بصالة للألعاب الرياضية، وخفض من كمية الخمور التي يشربها، ويتناول الآن أطعمة صحية.
 
ونصحت الهيئة الأشخاص  بالتوقف عن التدخين، وتناول أطعمة صحية، وممارسة قدر كاف من التمرينات الرياضية.
روسيا اليوم
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