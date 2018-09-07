تغيير حدود مؤشرات ضغط الدم الطبيعي المعتمدة

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أعلن في المؤتمر السنوي لجمعية أطباء القلب في ميونيخ عن تغيير معايير ضغط الدم المعتمدة حاليا.

ونشرت مجلة European Heart Journal على صفحاتها، المعايير الجديدة التي وضعها خبراء الجمعية الأوروبية لعلاج ارتفاع ضغط الدم والجمعية الأوروبية لأطباء القلب.

وبموجب المؤشرات الجديدة، تعتمد حدود ضغط الدم 130\80 ميلليمتر عمود زئبق. أي أنه عند وجود هذا المؤشر لضغط الدم يجب تخفيضه، وفي السابق، كان يفترض تخفيض ضغط الدم إذا سجل قراءة 140\90 ميلليمتر زئبق.

وأشار الخبراء إلى أن ضغط الدم الانقباضي لمن هم دون سن 65 سنة يعتبر طبيعيا في حدود 120-129 ميلليمتر عمود زئبق. أما الذين تجاوزا 65 سنة فإن ضغط الدم الانقباضي لا يجب أن يزيد عن 139 ميلليمتر عمود زئبق. وكانت هذه المؤشرات سابقا 140-150 ميلليمتر عمود زئبق.

أما ضغط الدم الانبساطي الطبيعي للجميع وبغض النظر عن الأمراض المرافقة وعوامل الخطر فيجب أي يكون 80 ميلليمتر عمود زئبق.