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بعض مشروبات الرياضة تعالج سرطان الثدي المقاوم للعقاقير

6
SEPTEMBER
2018
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أفادت دراسة أميركية حديثة، أن مكملاً غذائياً يستخدم في المشروبات الرياضية، يمكن أن يعالج سرطان الثدي المقاوم للعقاقير.
 
الدراسة أجراها باحثون بمستشفيات "مايوكلينك" الأميركية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية Cell Metabolism العلمية، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
 
وأوضح الباحثون أن مستقبلات تسمى HER2، وهو هرمون قد يحفز نمو السرطان، يعتبر المسؤول الرئيسي عن حوالي من 20 إلى 30% من أورام الثدي السرطانية تقريباً.
 
وأضافوا أن الأدوية التي تعالج سرطان الثدي مثل "تراستوزوماب" Trastuzumab تحسن حياة بعض المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي، لكن بعض الأورام قد تصبح مقاومة لتلك الأدوية.
 
وقرر الدكتور تارو هيتوسوجي، قائد فريق البحث وزملاؤه استكشاف طرق جديدة لحل هذه المشكلة، واختبروا إمكانية استخدام مكمل غذائي يسمى "السيكلوكريستين" cyclocreatine في الحد من أورام سرطان الثدي.
 
واكتشف الباحثون أن هذا المكمل الذي يستخدم في المشروبات الرياضية قد عرقل نمو هرمونHER2 المسؤول عن سرطان الثدي، دون أن يسبب آثاراً جانبية سامة.
 
وجاءت تلك النتيجة، بعد دراسات أجريت على الفئران المصابة بسرطان الثدي، والتي أظهرت مقاومة لأدوية سرطان الثدي مثل "تراستوزوماب".
 
وقال ماثيو غوتز، مدير برنامج مايو كلينيك لسرطان الثدي: "إن التجارب السريرية المستقبلية على البشر ستكون ضرورية لتحديد فعالية هذا الدواء لعلاج سرطان الثدي المقاوم للعقاقير".
 
ووفقاً للوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فإن سرطان الثدي هو أكثر أنواع الأورام شيوعاً بين النساء في جميع أنحاء العالم عامة، ومنطقة الشرق الأوسط خاصة.
 
وذكرت الوكالة أنه يتم تشخيص نحو 1.4 مليون حالة إصابة جديدة كل عام، ويودي المرض بحياة أكثر من 450 ألف سيدة سنوياً حول العالم.
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