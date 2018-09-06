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تشخيص السرطان من هواء الزفير

6
SEPTEMBER
2018
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طور علماء جامعة كامبريدج خوارزمية تسمح بتشخيص عدة أنواع من السرطان في مراحلها الأولى من خلال تحليل هواء الزفير.
 
وتفيد مجلة Express بأن العلماء يختبرون طريقتهم في هذا المجال بمشاركة أربعة آلاف مريض، لتشخيص الإصابة بسرطان الرئة الذي لا يكتشفه الأطباء إلا في مراحله المتأخرة، الميئوس من شفائها.
 
وإضافة إلى سرطان الرئة، يأمل العلماء أن يسمح هذا الاختبار بتشخيص سرطانات القولون والمريء والمعدة، لأن مؤشر الإصابة بهذه الأنواع هو أثر كيميائي، يمكن اكتشافه في هواء الزفير، حيث يرصده الخبراء بواسطة أجهزة استشعار على شريحة سيليكون رقيقة.
 
ويقول الخبراء إن "التكنولوجيا المبتكرة تسمح باكتشاف الخلايا السرطانية قبل ظهور أعراض المرض بوضوح"، ما سيساعد في إنقاذ حياة عشرات الآلاف من الناس سنويا.
روسيا اليوم
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