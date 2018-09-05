living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشّلل الوجهيّ Facial Paralysis : هل هو دائمًا خطير؟ وما هي العلامات المُنذرة في التحليل الطبّيّ؟ (د. حنينا أبي نادر)

5
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يُصيب الشّلل الوجهيّ المجهول السّبب 30 شخص من أصل 100 ألف وهو المسبّب الأكثر شيوعًا للشّلل الوجهيّ الأحاديّ الجانب إذ إنّه يُصيب العصب القحفيّ cranial nerve (وتُعزى غالبيّة الحالات إلى شلل بيل Bell’s palsy) . وقد يُصاب المرء بالشّلل الثُّنائِيّ الجانب إذا ما كان يُعاني من التهاب السّحايا أو داء لايم Lyme (مرض بكتيريّ) .
 
تُنذر العلامات المتّصلة بشلل بيل خصوصًا ، ببدايةٍ حادّةٍ للشّلل الوجهيّ الأحاديّ الجانب العلويّ والسّفليّ (على مدى فترة 48 ساعة) ، وتتمثّل في انخفاض نسبة الدُّماع ، وفقدان حاسّة الذّوق ، وفي ألمٍ أذنيّ محتمل ، وعدم القدرة على إغلاق جفن العين ، والطّيّة الأنفيّة الشفويّة ، والجبين المسطّح والخالي من التجاعيد ، واحتمال عدم وضوح الرّؤية . 
 
أما في حالة الجلطة ، فيمكن أن تستمرّ لبضعةِ دقائقٍ لدى كبار السنّ خصوصًا ، وقد يُعاني المريض من الوَهّن ، وتَقَبُّض الحَدَقَة ، وصعوبة في التكلّم ، والشَّفَع (إزدواج الرّؤية) ، وخَدَران الوجه ، بالإضافة إلى الدّوار ، والترنُّح ، وعُسر البلع . ولا يُصاب الجزء العلويّ من الوجه دائمًا هنا . وفي حال وجود ورم محتمل ، قد يُعاني المريض من تورُّم في الوجه ومن ألمٍ يكون معدّل الإصابة به أعلى .
 
يوصي الأطبّاء بأن يخضع المريض للتّصوير بالرّنين المغناطيسيّ في حال تخطّت إصابته بالشّلل مدّة 3 أسابيع ، بالإضافة إلى فحوصات أخرى مُحتملة مثل توصيل العَصَب ، واختبار إمكانات جذع الدماغ السمعيّة المُستثارة . أما العلاج فيعتمد على السّبب ، وفي شلل بيل (إرتخاء الفم ، وعدم القدرة على إغلاق جفن العين في الجانب المُصاب بالشّلل ، وفقدان تجاعيد الجبين) لا يزال متنازعًا عليه (الـ " كورتيكوستيرويد " والأدوية المضادة للفيروسات التي تُستعمل لعلاج الهربس على وجه الخصوص) . 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ المريض قد يحتاج لعمليّة جراحيّة في بعض الأحيان إلاّ أنّ غالبيّة حالات شلل بيل تتحسّن بعد أسبوعَين وتعود وظائف المريض الجسديّة لتعمل بشكلٍ طبيعيّ في غضون 3 أشهر ، بعد ما كانت 5% منها قد عانت من مضاعفاتٍ .
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout