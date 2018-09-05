الشّلل الوجهيّ Facial Paralysis : هل هو دائمًا خطير؟ وما هي العلامات المُنذرة في التحليل الطبّيّ؟ (د. حنينا أبي نادر)

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يُصيب الشّلل الوجهيّ المجهول السّبب 30 شخص من أصل 100 ألف وهو المسبّب الأكثر شيوعًا للشّلل الوجهيّ الأحاديّ الجانب إذ إنّه يُصيب العصب القحفيّ cranial nerve (وتُعزى غالبيّة الحالات إلى شلل بيل Bell’s palsy) . وقد يُصاب المرء بالشّلل الثُّنائِيّ الجانب إذا ما كان يُعاني من التهاب السّحايا أو داء لايم Lyme (مرض بكتيريّ) .

تُنذر العلامات المتّصلة بشلل بيل خصوصًا ، ببدايةٍ حادّةٍ للشّلل الوجهيّ الأحاديّ الجانب العلويّ والسّفليّ (على مدى فترة 48 ساعة) ، وتتمثّل في انخفاض نسبة الدُّماع ، وفقدان حاسّة الذّوق ، وفي ألمٍ أذنيّ محتمل ، وعدم القدرة على إغلاق جفن العين ، والطّيّة الأنفيّة الشفويّة ، والجبين المسطّح والخالي من التجاعيد ، واحتمال عدم وضوح الرّؤية .

أما في حالة الجلطة ، فيمكن أن تستمرّ لبضعةِ دقائقٍ لدى كبار السنّ خصوصًا ، وقد يُعاني المريض من الوَهّن ، وتَقَبُّض الحَدَقَة ، وصعوبة في التكلّم ، والشَّفَع (إزدواج الرّؤية) ، وخَدَران الوجه ، بالإضافة إلى الدّوار ، والترنُّح ، وعُسر البلع . ولا يُصاب الجزء العلويّ من الوجه دائمًا هنا . وفي حال وجود ورم محتمل ، قد يُعاني المريض من تورُّم في الوجه ومن ألمٍ يكون معدّل الإصابة به أعلى .

يوصي الأطبّاء بأن يخضع المريض للتّصوير بالرّنين المغناطيسيّ في حال تخطّت إصابته بالشّلل مدّة 3 أسابيع ، بالإضافة إلى فحوصات أخرى مُحتملة مثل توصيل العَصَب ، واختبار إمكانات جذع الدماغ السمعيّة المُستثارة . أما العلاج فيعتمد على السّبب ، وفي شلل بيل (إرتخاء الفم ، وعدم القدرة على إغلاق جفن العين في الجانب المُصاب بالشّلل ، وفقدان تجاعيد الجبين) لا يزال متنازعًا عليه (الـ " كورتيكوستيرويد " والأدوية المضادة للفيروسات التي تُستعمل لعلاج الهربس على وجه الخصوص) .

وتجدر الإشارة إلى أنّ المريض قد يحتاج لعمليّة جراحيّة في بعض الأحيان إلاّ أنّ غالبيّة حالات شلل بيل تتحسّن بعد أسبوعَين وتعود وظائف المريض الجسديّة لتعمل بشكلٍ طبيعيّ في غضون 3 أشهر ، بعد ما كانت 5% منها قد عانت من مضاعفاتٍ .