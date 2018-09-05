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دراسة مثيرة: الشاي الأخضر قد يعالج السرطان!

5
SEPTEMBER
2018
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يُعرف الشاي الأخضر بكونه يتمتع بخصائص صحية مفيدة، مثل المساعدة على فقدان الوزن، أو تخفيض ضغط الدم، ولكن دراسة جديدة وجدت أنه قد يساعد على علاج السرطان أيضا.

وكشفت التجارب المعملية أن مسحوق الشاي الأخضر (matcha) يمكن أن يبقي على الخلايا السرطانية في حالة خمود، من خلال القضاء على إمدادات الطاقة الخاصة بها، ومنعها من "إعادة التزود بالوقود".

ووصف باحثو جامعة Salford نتائجهم بأنها "مثيرة للإعجاب"، بعد أن قاموا بتقييم آثار مستخلص "matcha" على الخلايا الجذعية لسرطان الثدي، والتي يمكن أن تتحول إلى أي خلية سرطانية قادرة على الانقسام والتجدد.

وتابعت الدراسة هذه الآثار عن طريق استخدام النمط الظاهري الاستقلابي، وهي عملية تبحث في كيفية تأثير المركبات بشكل مباشر على الخلايا.

ومن خلال ذلك، وجد الباحثون أن مستخلص matcha يكبح عملية الأيض في mitochondria، والتي تعتبر مركز قوة كل خلية.
وكشف البروفيسور مايكل ليسانتي، الذي قاد الدراسة المنشورة في المجلة العلمية Aging، أن المستخلص قد حوّل الخلايا السرطانية إلى "حالة استقلاب هادئة"، وأضاف: "وبعبارة أخرى، فإن matcha تمنع الخلايا من "إعادة التزود بالوقود"، وبالتالي تصبح الخلايا السرطانية غير نشطة وتموت".

وكشفت الأدلة على أن مسحوق الشاي الأخضر "أثّر بشدة" على مسار إشارة mTOR، التي تلعب دورا مهما في عملية التمثيل الغذائي للخلايا السرطانية. كما أدى مستخلص matcha إلى إضعاف مكونات ribosome، الذي يجمع معظم البروتينات المطلوبة للخلايا من أجل بقائها.

ويأمل الباحثون أن يتم استخدام "matcha" في المستقبل بالطريقة نفسها، التي يستخدم فيها دواء "rapamycin"، الذي يوقف مسار "mTOR".

وفي وقت سابق، وجد البروفيسور ليسانتي وزملاؤه أن مكون bergamot في نوع الشاي "Earl Grey"، يقتل الخلايا الجذعية السرطانية.

يذكر أن matcha هو نوع من الشاي الأخضر يأتي على شكل مسحوق، ويشتهر استخدامه في احتفالات الشاي باليابان.

روسيا اليوم
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