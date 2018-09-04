أخصائية التغذية بينيلا معوض تفتتح عيادة خاصة بها: التقنية التي اعتمدها تساعد على الحفاظ على الرشاقة حتى بعد خسارة الوزن

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افتتحت أخصائية التغذية بينيلا معوض عيادة خاصة داخل مركز "مارون ونهى معوض" مساء الأمس في حفل جمع الأهل والأصدقاء وحشد كبير من النجوم وأهل الصحافة والإعلام، وقد شكرت بينيلا معوض كل شخص شاركها بالحضور لهذا الإفتتاح.

وخلال الحفل تحدثت "بينيلا معوض" إلى الصحافة عن أهم التقنيات التي تستخدمها والتي تساعد الأشخاص الراغبين بفقدان الوزن بالحفاظ على رشاقتهم وعدم استرداد هذا الوزن الغير مرغوب به فيما بعد.

بينيلا معوض هي خريجة الجامعة الأميركية اللبنانية وتقدم عدة برامج لخسارة الوزن في عيادتها بالإضافة لعلاجات طبية في التغذية والمساعدة على اعتماد أسلوب حياة مصمم لكل شخص بحسب حاجته.