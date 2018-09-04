الشوكولاتة للحماية من قصور القلب

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لاشك أن الشوكولاتة حلوى لذيذة، يفرط البعض في تناولها ويتناولها البعض الآخر بين فترة وأخرى، لكن دراسات علمية أوضحت مؤخرا أن تناول ثلاث قطع منها شهريا مفيد للقلب والأوعية الدموية.

بعض الناس يتناولون يوميا كمية كبيرة من الشوكولاتة ومن ثم يعانون من نتائج ذلك، وقد بينت نتائج دراسات علمية أجريت مؤخرا أن تناول الشوكولاتة باعتدال بمقدار ثلاث قطع في الشهر تخفض من احتمال الإصابة بقصور القلب بنسبة 13%.

يفترض علماء Icahn School of Medicine، في مدينة نيويورك، أن المكونات الطبيعية في الشوكولاتة، والتي تحمل إسم فلافونويد، تعزز صحة الأوعية الدموية، وتخفض من مستوى الالتهابات، وتخفض من احتمال الإصابة بقصور القلب بنسبة 13%، لكن الباحثون يؤكدون أن الفائدة من الشوكولاتة تتحقق فقط حين تناول كمية معتدلة منها، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر، لذلك فإن تناولها بكميات كبيرة يوميا، يرفع من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 17%.

يقول العلماء: "نعتقد بأن الشوكولاتة مصدر غذائي مهم للفلافونويد، الذي يرتبط بتخفيض عمليات الالتهابات، ورفع مستوى الكوليسترول الجيد في الدم، كما ان الفلافونويد يزيد من مستوى أكسيد النتروجين، الغاز الذي يوسع الأوعية الدموية ويحسّن تدفق الدم فيها. لكن الشوكولاتة تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، لذلك يجب الاعتدال في تناولها دائما".