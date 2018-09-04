ابتكار نانو جل لعلاج جميع الأمراض الفيروسية

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ابتكر فريق دولي لعلماء الفيروسات هلام نانو (نانو جل)، رخيص الثمن نسبيا، وقادر في الوقت نفسه على منع الإصابات الفيروسية بفعالية.

وبهذا الصدد أفاد موقع ACS Publications، حيث نشر الفريق الدولي نتائج دراسته، بأن جزيئات الـ"نانو جل" تحاكي مستقبلات أسطح الخلايا، التي تثبت عليه بعض أنواع سلالات الفيروسات، ما يخفض احتمال إصابة الخلايا السليمة.

وكما هو معروف، فبإمكان العلماء ابتكار عقاقير مضادة للفيروسات استنادا إلى مسببات أمراض معينة، لكن ابتكار عقاقير عامة مضادة لجميع أنواع الفيروسات كان محل جدل لفترة طويلة.

والآن ابتكر الفريق الدولي "نانو جل"، ذو درجات متفاوتة للمرونة، يتكيف مع مجموعة بروتينات HS، التي يمكنها السيطرة وعزل الفيروسات ومنعها من إصابة الخلايا، وبالتالي منع الإصابة بالمرض. علاوة على هذا، فإن "نانو جل" يتكيف بسرعة وسهولة مع سطح الفيروس، ما يخفض خطر انفصال الفيروسات المسببة للأمراض.